Φωτιά κοντά στη ΒΙΠΕ Σίνδου, συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) κοντά στη ΒΙΠΕ στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα.
Διαβάστε επίσης
Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ αναλύουν τα βίντεο οι αστυνομικοί – Το προφίλ των δραστών
Ρόδος: Σε δίκη ο οδηγός που επιχείρησε να ξηλώσει τον εγκέφαλο της BMW, μετά από τροχαίο που σκοτώθηκαν μάνα και κόρη
Πετράλωνα: SMS που αντάλλαξαν μηχανικοί αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν για τον κίνδυνο κατάρρευσης – Φωτογραφία με την διάβρωση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.