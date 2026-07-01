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01.07.2026 23:26

Φωτιά κοντά στη ΒΙΠΕ Σίνδου, συναγερμός στην Πυροσβεστική

01.07.2026 23:26
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) κοντά στη ΒΙΠΕ στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα.

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