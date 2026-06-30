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30.06.2026 11:04

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

30.06.2026 11:04
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Έναν σημαντικό σταθμό στην ακαδημαϊκή του πορεία ολοκλήρωσε ο Γιώργος Γεννηματάς-Τσούνης, γιος της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Ανδρέα Τσούνη, καθώς παρέλαβε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή του Frederick University.

Η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, παρουσία συγγενών και φίλων που βρέθηκαν στο πλευρό του για να μοιραστούν τη σημαντική αυτή στιγμή.

Η αποφοίτησή του σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου σπουδών και την αρχή της επαγγελματικής του πορείας.

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ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 12:19
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