Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

Έναν σημαντικό σταθμό στην ακαδημαϊκή του πορεία ολοκλήρωσε ο Γιώργος Γεννηματάς-Τσούνης, γιος της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Ανδρέα Τσούνη, καθώς παρέλαβε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή του Frederick University.

Η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, παρουσία συγγενών και φίλων που βρέθηκαν στο πλευρό του για να μοιραστούν τη σημαντική αυτή στιγμή.

Η αποφοίτησή του σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου σπουδών και την αρχή της επαγγελματικής του πορείας.

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