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17.08.2026 16:58

Bonnie Tyler: Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την ουαλή τραγουδίστρια στο Σουόνσι (photos/video)

17.08.2026 16:58
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credit: AP

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Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Swansea Minster και αποχαιρέτησε, σε κλίμα συγκίνησης, την ουαλή τραγουδίστρια, Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler), που πέθανε στις 8 Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών.

credit: AP

Μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, η πομπή με το φέρετρο κατευθύνθηκε προς τη γενέτειρα της Τάιλερ, το Σκιούεν στο Νιθ Πορτ Τάλμποτ, όπου θα γίνει η ιδιωτική ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της τελετής, ακούστηκαν συγκινητικοί επικήδειοι από τον υπεύθυνο των ζωντανών περιοδειών της, Μάθιου Ντέιβις (Matthew Davies), και τον κυνηγό ταλέντων Ρότζερ Μπελ (Roger Bell).

credit: AP

Η ουαλική χορωδία Only Men Aloud ερμήνευσε τα τραγούδια «Bridge Over Troubled Water» και «Total Eclipse of the Heart», ενώ ακούστηκε επίσης η επιτυχία της Mary Hopkin από το 1969, «Those Were The Days».

Περίπου 1.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους έξω από την εκκλησία για να παρακολουθήσουν την άφιξη και την αναχώρησή της, χειροκροτώντας και τραγουδώντας.

credit: AP

Η Τάιλερ πέθανε στις 8 Ιουλίου σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, λίγες εβδομάδες αφότου είχε εισαχθεί για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Οι γιατροί την είχαν θέσει σε τεχνητό κώμα, προκειμένου να διευκολύνουν την ανάρρωσή της.

Μετά την άνοδό της στη δημοσιότητα, χαρακτηρίστηκε «η θηλυκή εκδοχή του Rod Stewart» λόγω της χαρακτηριστικής βραχνής φωνής της και στη συνέχεια γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, σε μια καριέρα που διήρκεσε 50 χρόνια.

credit: AP
credit: AP
credit: AP

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