Απίστευτες σκηνές σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια: Γιαγιά έδειρε νηπιαγωγό επειδή δεν της παρέδιδε το εγγονάκι της

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Επίθεση από γιαγιά δέχθηκε νηπιαγωγός που υπηρετεί στα Πατήσια.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό η 76χρονη πήγε να παραλάβει το εγγονάκι της χωρίς να έχει μαζί της υπεύθυνη δήλωση.

Όταν η νηπιαγωγός αρνήθηκε να της το παραδώσει, η 76χρονη της επιτέθηκε, προκαλώντας εκδορές στο πρόσωπο της.

Στο νηπιαγωγείο προσήλθε αργότερα και η μητέρα του παιδιού και άρχισε να φωνάζει στις εκπαιδευτικούς.

Η γιαγιά συνελήφθη και η μητέρα αναζητείται για εξύβριση.

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