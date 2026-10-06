search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 02:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 01:00

Απίστευτες σκηνές σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια: Γιαγιά έδειρε νηπιαγωγό επειδή δεν της παρέδιδε το εγγονάκι της

06.10.2026 01:00
nipiagogeio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επίθεση από γιαγιά δέχθηκε νηπιαγωγός που υπηρετεί στα Πατήσια.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό η 76χρονη πήγε να παραλάβει το εγγονάκι της χωρίς να έχει μαζί της υπεύθυνη δήλωση.

Όταν η νηπιαγωγός αρνήθηκε να της το παραδώσει, η 76χρονη της επιτέθηκε, προκαλώντας εκδορές στο πρόσωπο της. 

Στο νηπιαγωγείο προσήλθε αργότερα και η μητέρα του παιδιού και άρχισε να φωνάζει στις εκπαιδευτικούς.

Η γιαγιά συνελήφθη και η μητέρα αναζητείται για εξύβριση. 

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Ερευνάται ο συνδυασμός δύο ουσιών μέθης – Τι αποκαλύπτουν οι σβησμένες αναζητήσεις της Γάκα (Video)

Καταγγελία για εκφοβισμό και bullying στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ζητούν την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας

«Αστακός» η Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο και απαγόρευση συγκεντρώσεων – «Μην πάρετε το αυτοκίνητο για να πάτε στο κέντρο», ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nipiagogeio
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες σκηνές σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια: Γιαγιά έδειρε νηπιαγωγό επειδή δεν της παρέδιδε το εγγονάκι της

androulakis_DETH
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για συνεργασία με Νέα Δημοκρατία: «Η πολιτική αλλαγή είναι το μόνο σενάριο που υπάρχει στο μυαλό μου»

giorgos-manolis-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

samaras spiliwtopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γεμάτη νοήματα συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

ploio fotia mykonos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Blue Carrier 2: Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα μετά τη μεγάλη φωτιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

rubio-dendias-samaras-apostolakis
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, ο Σαμαράς πυροβολεί κατά ριπάς, ο Δένδιας κινείται (ξανά), ο Αποστολάκης πάει ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας… προσεύχεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 02:00
nipiagogeio
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες σκηνές σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια: Γιαγιά έδειρε νηπιαγωγό επειδή δεν της παρέδιδε το εγγονάκι της

androulakis_DETH
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για συνεργασία με Νέα Δημοκρατία: «Η πολιτική αλλαγή είναι το μόνο σενάριο που υπάρχει στο μυαλό μου»

giorgos-manolis-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

1 / 3