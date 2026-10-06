Απίστευτες σκηνές σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια: Γιαγιά έδειρε νηπιαγωγό επειδή δεν της παρέδιδε το εγγονάκι της

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Επίθεση από γιαγιά δέχθηκε νηπιαγωγός που υπηρετεί στα Πατήσια.
Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό η 76χρονη πήγε να παραλάβει το εγγονάκι της χωρίς να έχει μαζί της υπεύθυνη δήλωση.
Όταν η νηπιαγωγός αρνήθηκε να της το παραδώσει, η 76χρονη της επιτέθηκε, προκαλώντας εκδορές στο πρόσωπο της.
Στο νηπιαγωγείο προσήλθε αργότερα και η μητέρα του παιδιού και άρχισε να φωνάζει στις εκπαιδευτικούς.
Η γιαγιά συνελήφθη και η μητέρα αναζητείται για εξύβριση.
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