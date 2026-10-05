Καταγγελία για εκφοβισμό και bullying στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ζητούν την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας

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Πιέσεις καταγγέλουν ότι δέχονται από τη διοίκηση οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου έχασαν τις ζωές τους πέντε εργαζόμενες από έκρηξη.

Αποδέκτες των πιέσεων είναι εργαζόμενοι που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες για τις συνθήκες ασφαλείας στο εργοστάσιο αλλά και επιζώντες.

Οι εργαζόμενοι καλούν την Επιθεώρηση Εργασίας να παρέμβει προκεμένου να τους προστατέψει. Παράλληλα, αναφέρουν ότι ορισμένοι αναγκάστηκαν να υπογράφουν έγγραφο για τις αποδοχές και τις συνθήκες.

Η καταγγελία των εργαζόμενων στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Επικοινωνούμε εκ μέρους σημαντικού αριθμού εργαζομένων της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, οι οποίοι αισθανόμαστε την ανάγκη να δημοσιοποιήσουμε μια κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά και μας προκαλεί έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με τις αναφορές εργαζομένων, το τελευταίο διάστημα επικρατεί στον χώρο εργασίας ένα ιδιαίτερα πιεστικό κλίμα, με περιστατικά που οι ίδιοι βιώνουν ως ψυχολογική πίεση, εκφοβισμό και bullying.

Εργαζόμενοι αναφέρουν ότι τους ζητήθηκε να υπογράψουν έγγραφο σχετικά με τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αισθάνθηκαν πως πιέστηκαν να το υπογράψουν, καθώς τους μεταφέρθηκε ότι η άρνησή τους θα μπορούσε να έχει συνέπειες ακόμη και στην εργασιακή τους σχέση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, εργαζόμενοι που έχουν προχωρήσει σε καταθέσεις ή έχουν εκφράσει παράπονα φέρεται να δέχονται λεκτικές πιέσεις και συμπεριφορές που τους δημιουργούν φόβο και ανασφάλεια. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι ότι ανάλογες συμπεριφορές bullying και ψυχολογικής πίεσης φέρεται να βιώνουν και οι επιζήσαντες, άνθρωποι που έχουν ήδη περάσει μια εξαιρετικά δύσκολη και τραυματική διαδικασία και θα έπρεπε να αισθάνονται ότι προστατεύονται και όχι ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες πιέσεις.

Ζητάμε να ακουστεί η φωνή μας και να διερευνηθούν με σοβαρότητα και ανεξαρτησία όλα όσα καταγγέλλονται. Θέλουμε να μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια, χωρίς φόβο και χωρίς να αισθανόμαστε ότι η έκφραση μιας καταγγελίας ή η κατάθεση της αλήθειας μπορεί να έχει προσωπικές συνέπειες. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε αρμόδιο φορέα, την Επιθεώρηση Εργασίας και κάθε ανεξάρτητη αρχή που μπορεί να εξετάσει την κατάσταση Ακούστε μας. Ερευνήστε όσα καταγγέλλουμε. Προστατεύστε τους εργαζομένους και τους επιζήσαντες.

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