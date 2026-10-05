Κρήτη: Εικόνες καταστροφής στο Οροπέδιο Λασιθίου – «Πνίγηκαν» οι καλλιέργειες σε τόνους νερού – 20.000 τόνοι πατάτας αχρηστεύτηκαν

Takeaways by to pontiki AI Η σφοδρή κακοκαιρία στο οροπέδιο...

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Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που εμφανίζει το οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη, μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της.

Όπως φαίνεται και από το φωτογραφικό υλικό, ολόκληρος ο κάμπος μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη λάσπης, με δρόμους και καλλιέργειες να έχουν εξαφανιστεί κάτω από τεράστιους όγκους νερού. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, το ύψος του νερού ξεπέρασε τα τρία μέτρα, εγκλωβίζοντας τα χωράφια για ημέρες.



Στο επίκεντρο της καταστροφής βρίσκονται οι καλλιέργειες πατάτας. Σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού Αγροτικού Συλλόγου, περισσότερα από 5.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από τα νερά, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 τόνους πατάτας.



Χιλιάδες παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή των κόπων τους, βλέποντας την παραγωγή τους να οδηγείται στον αφανισμό μέσα στο νερό, την ώρα που οι συνολικές ζημιές στην περιοχή εκτιμάται ότι φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ.

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Αυτοψία στο Οροπέδιο Λασιθίου, πραγματοποίησε το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέπτεται την Κρήτη, μετά τη θεομηνία των προηγούμενων ημερών. Συνοδευόμενα από τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη και τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου είδαν από κοντά την εικόνα του κάμπου του Οροπεδίου Λασιθίου που έχει βυθιστεί στο νερό.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός έκανε λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή στην παραγωγή, τονίζοντας ότι η ζημιά είναι τεράστια και πως η Πολιτεία οφείλει να σταθεί άμεσα δίπλα στους παραγωγούς.

Όπως τόνισε, υπάρχουν διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, με στόχο να βρεθούν λύσεις σε συνεργασία με τους αγρότες, τον Δήμο, την Περιφέρεια και τον Συνεταιρισμό, ώστε να προχωρήσει η στήριξη και η αποζημίωσή τους.

«Οφείλουμε να τους στηρίξουμε, προκειμένου να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους» προσέθεσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος υπογράμμισε, ότι αποτελεί ζητούμενο αυτοί οι νέοι να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν.



«Θα κοιτάξουμε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους αγρότες, τον δήμο, την Περιφέρεια και τον Συνεταιρισμό, ώστε να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε, να τους στηρίξουμε, γιατί πράγματι το οφείλουμε, για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αδριανός.



Εκπροσωπώντας τους παραγωγούς της περιοχής, ο Μανόλης Πατεράκης, Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, ζήτησε άμεση αποζημίωση στο σύνολο της παραγωγής.

«Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών στο 100% της πραγματικής παραγωγής, διότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο. Μπήκαν κάποια διαδικαστικά, δεσμεύτηκαν ότι θα βρουν τις λύσεις. Εμείς περιμένουμε τη λύση και είμαστε εδώ για να δούμε πως θα το χειριστούμε παραπέρα», δήλωσε ο κ. Πατεράκης, σύμφωνα με το creta24.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος τόνισε πως οι υπηρεσίες πρέπει να κινηθούν γρήγορα, ώστε να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες, να καταγραφούν οι ζημιές και να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο άμεσα η αντιμετώπισή τους. Όπως ανέφερε, μάλιστα από την πρώτη στιγμή και όλες τις κρίσιμες ώρες, υπήρχε συνεχής επικοινωνία.

«Πραγματικά, ήμασταν μέρα-νύχτα σε επικοινωνία και προσπαθούσαμε να δούμε ποιοι κινδυνεύουν» εξήγησε ο κ. Τουρνάς, προσθέτοντας ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Πλακιωτάκης έκανε λόγο για άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι αναδεικνύεται η πολιτική βούληση να βρεθεί πρόσφορος, άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος, με στόχο την αποκατάσταση των πληγέντων και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση στους παραγωγούς αλλά και τις υποδομές.

Με την άφιξη στο Οροπέδιο Λασιθίου τα μέλη του Κυβερνητικού Κλιμακίου συμμετείχαν σε σύσκεψη στο Δημαρχείο, με το δήμαρχο να επαναλαμβάνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στους παραγωγούς και την αποζημίωσή τους.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και παραγωγοί, οι οποίοι μετέφεραν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου μάλιστα, ευχαρίστησε για την παρουσία τα μέλη του Κυβερνητικού Κλιμακίου, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «είμαι σίγουρος ότι κατανόησαν και έχουν καταλάβει το βαθμό και το μέγεθος του προβλήματος. Εμείς αυτό που ζητήσαμε είναι η άμεση αποζημίωση των παραγωγών» και μάλιστα στο 100% της παραγωγής, όπως προσέθεσε.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε σε σημεία κοντά στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου, όπως διαπιστώθηκε και επί τόπου, η έκταση της καταστροφής.

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