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Μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της νευρολογικής διάγνωσης φέρνει νέα δεδομένα στην έγκαιρη ανίχνευση της νόσου Αλτσχάιμερ στη χώρα μας. Πρόκειται για μια νέα, εξειδικευμένη εξέταση αίματος (Elecsys® pTau217), η οποία αξιοποιεί έναν κρίσιμο βιοδείκτη για τον εντοπισμό αλλά και τον αποκλεισμό της παθολογίας του αμυλοειδούς- ενός από τα βασικότερα βιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου.

Η εξέταση απευθύνεται σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή πρώιμες ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης και είναι σχεδιασμένη ώστε να αξιοποιείται τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.

Πώς λειτουργεί και ποια τα πλεονεκτήματά της

Με πιστοποίηση CE βάσει του αυστηρού ευρωπαϊκού κανονισμού IVDR για τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα, η νέα μέθοδος προσδιορίζει ποσοτικά τη φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη Tau 217 στο πλάσμα μέσω μιας απλής αιμοληψίας.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η εξέταση παρουσιάζει διαγνωστική ακρίβεια αντίστοιχη με εκείνη των εξετάσεων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (όταν συγκρίνεται με τη μέθοδο αναφοράς PET-CT). Το βασικό της πλεονέκτημα έγκειται στο ότι προσφέρει μια σαφώς πιο εύχρηστη, γρήγορη και ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική για τους ασθενείς.

Το στοίχημα της έγκαιρης διάγνωσης

Για τους επαγγελματίες υγείας, ο έγκαιρος εντοπισμός της νόσου Αλτσχάιμερ παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα ζητούμενα. Παρά τη διεθνή επιστημονική πρόοδο, οι καθυστερήσεις παραμένουν μεγάλες: εκτιμάται ότι μεσολαβούν κατά μέσο όρο περίπου 3,5 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων έως την οριστική διάγνωση, ενώ το 75% των ατόμων που ζουν με άνοια παγκοσμίως παραμένουν αδιάγνωστα.

Η αναγνώριση της παθολογίας του αμυλοειδούς σε αρχικό στάδιο δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς, οικογένειες και φροντιστές να κατανοήσουν την αιτία των συμπτωμάτων, να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα και να σχεδιάσουν αποτελεσματικότερα τα επόμενα βήματα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των ασθενών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επιβραδύνοντας την εξέλιξη της γνωστικής έκπτωσης.

Η κλινική τεκμηρίωση και η διάθεση στη χώρα μας

Η πιστοποίηση της εξέτασης βασίστηκε σε δεδομένα από αναδρομικές μελέτες πραγματικών συνθηκών κλινικής πρακτικής, στις οποίες συμμετείχαν άτομα με υποκειμενική γνωστική έκπτωση, ήπια γνωστική διαταραχή ή ήπια άνοια.

Τη νέα αυτή διαγνωστική λύση φέρνει στην ελληνική αγορά η Roche Diagnostics Hellas, η οποία διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια έρευνας στον τομέα της νόσου Αλτσχάιμερ και ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο βιοδεικτών αίματος και εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Αναφερόμενος στη νέα εξέλιξη, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Siete Braak, υπογράμμισε ότι η πραγματική αξία της επιστημονικής προόδου βρίσκεται στην εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική πρακτική. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η μείωση της διαγνωστικής αβεβαιότητας και η διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής διαγνωστικής διαδρομής, ώστε οι γιατροί να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Η εξέταση είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα μέσω επιλεγμένων διαγνωστικών κέντρων.

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