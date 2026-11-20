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Μια απρόσμενη αποκάλυψη ανέτρεψε την εικόνα της 112χρονης Κίρστεν Σβάλμπε, η οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούσε πρόσωπο ιδιαίτερης προβολής στη Δανία, καθώς είχε καταγραφεί ως ο μακροβιότερος άνθρωπος στην ιστορία της χώρας.

Έγγραφα από τα Εθνικά Αρχεία της Δανίας αποκάλυψαν ότι κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν απλώς μέλος του ναζιστικού κόμματος, αλλά είχε αναλάβει και τοπικές ηγετικές θέσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα του δανέζικου μέσου Frihedsbrevet, η Σβάλμπε εντάχθηκε στο Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Δανίας (DNSAP) τον Αύγουστο του 1941. Από τον Αύγουστο του 1943 έως τον Ιούλιο του 1944 διετέλεσε αναπληρώτρια επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης στο Χόλστεμπρο, ενώ ήταν και επικεφαλής της γυναικείας ομάδας του κόμματος.

Denmark’s oldest ever person has been exposed as a wartime Nazi Party leader. Last month, Danes celebrated Kirsten Schwalbe as she turned 112 years and 218 days old, becoming the country’s oldest citizen on record. But two days after Schwalbe claimed the record, it was revealed that she was the leader of her local Nazi Party branch during the German occupation. 🔗 https://t.co/lMFV1pmi3Q — The Telegraph (@Telegraph) November 19, 2026

Ο ιστορικός Κλάους Μπουντγκάαρντ Κρίστενσεν, ο οποίος εξέτασε τα αρχειακά στοιχεία, υπογράμμισε ότι η παρουσία της ξεπερνούσε εκείνη ενός απλού μέλους, χαρακτηρίζοντάς την εξέχουσα τοπική προσωπικότητα του ναζιστικού χώρου.

Η ίδια, σε προηγούμενη συνέντευξή της, είχε υποστηρίξει ότι εντάχθηκε στο κόμμα έπειτα από προτροπή του συζύγου της, χωρίς να ενδιαφέρεται για την πολιτική ή να γνωρίζει ουσιαστικά την ιδεολογία του. «Δεν με ενδιέφερε ποτέ η πολιτική», είχε δηλώσει.

Οι αποκαλύψεις είχαν άμεσες συνέπειες. Ο εκδοτικός οίκος Gyldendal ανακοίνωσε την απόσυρση της βιογραφίας της, καθώς το βιβλίο δεν περιλάμβανε αυτό το κρίσιμο κεφάλαιο της ζωής της. Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός TV Midtvest διέκοψε την παραγωγή της σειράς που ήταν αφιερωμένη στην καθημερινότητά της.

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