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Σήμερα πραγματοποιείται η δεύτερη σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, με βασικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο πλευρών, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα πιο σταθερό πλαίσιο σχέσεων, περιορίζοντας τις δυσκολίες που προκάλεσε το Brexit και ενισχύοντας τη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς.

Στη σύνοδο συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση αυτού του επιπέδου μετά την πρώτη σύνοδο ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Μάιο του 2025 και οδήγησε στη συμφωνία για μια νέα στρατηγική εταιρική σχέση.

Στόχος της σημερινής συνάντησης είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί από τότε, αλλά και να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, εμπορίου, ενέργειας, κλιματικής πολιτικής, αγροδιατροφικού τομέα, μετανάστευσης, αστυνομικής συνεργασίας και μετακινήσεων πολιτών. Παράλληλα, οι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν τις διεθνείς εξελίξεις και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το εμπόριο και η οικονομία στο επίκεντρο

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της συνόδου είναι η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών. Το Brexit δημιούργησε νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ελέγχους και πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε κλάδους που εξαρτώνται από τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ Βρετανίας και ευρωπαϊκής αγοράς.

Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τα διοικητικά εμπόδια και να μειώσει το κόστος για τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στον αγροδιατροφικό τομέα, με στόχο την απλούστευση των ελέγχων και των πιστοποιητικών για τη διακίνηση τροφίμων, ζώων και φυτικών προϊόντων.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης προτάσεις για στενότερη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών ρύπων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο αγορές. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη βιομηχανική παραγωγή και τους κανόνες ανταγωνισμού.

Άμυνα, ασφάλεια και διεθνείς εξελίξεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην αμυντική συνεργασία, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια στην Ευρώπη καθιστά αναγκαίο τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ρωσική επιθετικότητα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι εντάσεις στον Ινδοειρηνικό αποτελούν ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας τους στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, υβριδικών απειλών και άλλων μορφών αποσταθεροποίησης. Παράλληλα, θα εξεταστεί η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας σε θέματα πληροφοριών, ασφάλειας και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί και η παράνομη μετανάστευση. Η ΕΕ και η Βρετανία επιδιώκουν αποτελεσματικότερη συνεργασία στην αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

Νέες δυνατότητες για τους νέους και τις μετακινήσεις πολιτών

Ένα από τα ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η κινητικότητα των νέων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα επιτρέπει σε έως και 100.000 νέους να μετακινούνται μεταξύ των δύο περιοχών για εργασία ή σπουδές, για χρονικό διάστημα έως τρία χρόνια.

Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για φοιτητές, εργαζομένους και νέους επαγγελματίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σήμερα περισσότερους περιορισμούς σε σχέση με την περίοδο πριν από το Brexit.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των πανεπιστημιακών διδάκτρων. Οι ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούν οι φοιτητές τους να έχουν πρόσβαση στα βρετανικά πανεπιστήμια με δίδακτρα αντίστοιχα εκείνων των Βρετανών φοιτητών, ενώ η βρετανική πλευρά προτιμά ένα διαφορετικό καθεστώς μειωμένων διδάκτρων. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν να καταλήξουν σε λύση μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Ενέργεια, κλίμα και βιομηχανία

Σημαντική θέση στις συνομιλίες καταλαμβάνουν επίσης η ενεργειακή ασφάλεια και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και στην ανάπτυξη βιώσιμων ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, η σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών θεωρείται σημαντική για τη βιομηχανία, καθώς μπορεί να περιορίσει τις πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και να διευκολύνει το εμπόριο προϊόντων, όπως ο χάλυβας.

Παραμένουν, ωστόσο, διαφωνίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η Βρετανία θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τη βρετανική πολιτική σκηνή, καθώς συνδέεται άμεσα με την αυτονομία που επιδίωξε η χώρα μέσω του Brexit.

Οι δυσκολίες και τα επόμενα βήματα

Παρά τη διάθεση για στενότερη συνεργασία, η σύνοδος δεν αναμένεται να εξαλείψει όλες τις διαφωνίες. Το Λονδίνο επιθυμεί μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς όμως να αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Από την πλευρά της, η ΕΕ επιμένει στην ανάγκη διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού και τήρησης των κοινών συμφωνιών.

Επιπλέον, παραμένουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τη συμμετοχή της βρετανικής βιομηχανίας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως οι κανόνες «Made in Europe», που αφορούν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Στο τέλος της συνόδου αναμένεται να εκδοθεί κοινή δήλωση, η οποία θα αποτυπώνει τις συμφωνίες και τις προτεραιότητες των δύο πλευρών για την επόμενη περίοδο.

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