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Νέους κανόνες για τις απαιτήσεις που μπορούν να έχουν οι ιδιοκτήτες από τους επισκέπτες σχετικά με την καθαριότητα και την τακτοποίηση των καταλυμάτων θέτει σε εφαρμογή από σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η Airbnb.

Με τη νέα πολιτική, η πλατφόρμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα συχνότερα παράπονα των επισκεπτών, που αφορά τις πρόσθετες εργασίες τις οποίες καλούνται να κάνουν πριν από το check out, αλλά και τις χρεώσεις καθαρισμού που σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούνται αυθαίρετες.

Έτσι, οι επισκέπτες δεν θα μπορούν πλέον να υποχρεώνονται να εκτελούν εργασίες που κανονικά αναλαμβάνει ένας επαγγελματίας καθαριστής, όπως το πλύσιμο των πιάτων, η αλλαγή των σεντονιών ή το πλύσιμο ρούχων.

Οι νέοι κανόνες αφορούν όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα από σήμερα και μετά.

Οι επτά κανόνες που μπορούν να ορίζουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να μπορούν να θέτουν συγκεκριμένους κανόνες για τα καταλύματά τους, οι οποίοι όμως θα πρέπει να είναι εύλογοι και να συνάδουν με τη νέα πολιτική της πλατφόρμας.

Οι επτά βασικοί κανόνες σπιτιού που μπορούν να ορίζουν αφορούν:

τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορούν να διαμένουν στο κατάλυμα,

το αν επιτρέπονται κατοικίδια και πόσα,

το αν επιτρέπεται το κάπνισμα και το άτμισμα,

τις ώρες κοινής ησυχίας,

το αν επιτρέπονται εκδηλώσεις, με την Airbnb να απαγορεύει πάρτι και εκδηλώσεις που προκαλούν αναστάτωση,

το αν επιτρέπεται επαγγελματική φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση,

το αν απαιτείται κλείδωμα κατά την αναχώρηση και πού πρέπει να επιστραφούν τα κλειδιά.

Παράλληλα, οι οικοδεσπότες μπορούν να προσθέσουν επιπλέον κανόνες που αφορούν το συγκεκριμένο κατάλυμα, τόσο κατά τη διάρκεια της διαμονής όσο και πριν από την αναχώρηση.

Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι «εύλογοι» και δεν θα μπορούν να απαιτούν από τους επισκέπτες εργασίες που συνήθως εκτελούνται από επαγγελματίες καθαριστές.

Τι επιτρέπεται και τι όχι

Η Airbnb δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι μπορούν πλέον να ζητούν οι οικοδεσπότες από τους επισκέπτες.

Πιάτα: Ο οικοδεσπότης μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες να αφήσουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη, αλλά όχι να τα πλύνουν και να τα τακτοποιήσουν.

Πετσέτες και σεντόνια: Μπορεί να ζητήσει να συγκεντρώσουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες, αλλά όχι να αφαιρέσουν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάλουν πλυντήριο.

Σκουπίδια: Μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες να διαχωρίσουν τα σκουπίδια και τα ανακυκλώσιμα στους κατάλληλους εσωτερικούς κάδους, αλλά όχι να τα μεταφέρουν εκτός του καταλύματος.

Κλιματισμός και παροχές: Μπορεί να ζητήσει να απενεργοποιούν τον κλιματισμό κατά την αναχώρηση, αλλά όχι να περιορίζουν τη χρήση μιας παροχής που περιλαμβάνεται στην καταχώρηση.

Πότε μπορεί να γίνει εξαίρεση

Η Airbnb διευκρινίζει ότι για να κρίνει αν ένας πρόσθετος κανόνας είναι εύλογος, θα λαμβάνει υπόψη τον τύπο του καταλύματος, τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής και την τοπική νομοθεσία.

Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθεί εύλογο να ζητείται από τους επισκέπτες να πετούν τα σκουπίδια σε κάδο που δεν μπορούν να ανοίξουν ζώα, εάν το κατάλυμα βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχουν αρκούδες.

Αντίστοιχα, σε περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρή λειψυδρία μπορεί να θεωρηθεί εύλογος ένας περιορισμός στη διάρκεια του ντους.

Οι οικοδεσπότες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εφόσον θεωρούν ότι ένας πρόσθετος κανόνας είναι απαραίτητος λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του καταλύματος ή της περιοχής.

Από σήμερα η Airbnb θα αρχίσει να ελέγχει τις καταχωρήσεις και θα ενημερώνει μέσω email τους οικοδεσπότες που χρειάζεται να προχωρήσουν σε αλλαγές. Παράλληλα, θα παρέχει σχετικές υποδείξεις μέσα από το εργαλείο επεξεργασίας της καταχώρησης.

Οι οικοδεσπότες θα έχουν τουλάχιστον 20 ημέρες για να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές, ενώ θα μπορούν και να υποβάλουν ένσταση. Σε περίπτωση που ένας κανόνας δεν εγκριθεί και ο οικοδεσπότης επιλέξει να τον διατηρήσει, οι επισκέπτες ενδέχεται να βλέπουν σχετική ειδοποίηση στη σελίδα της καταχώρησης.

Οι κανόνες θα εμφανίζονται πιο ξεκάθαρα στους επισκέπτες

Με τη νέα πολιτική, οι κανόνες κάθε καταλύματος θα εμφανίζονται πιο ευδιάκριτα στους επισκέπτες και θα περιλαμβάνονται στις υπενθυμίσεις των κρατήσεών τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες θα γνωρίζουν από πριν τι αναμένεται από αυτούς κατά τη διάρκεια της διαμονής και πριν από την αναχώρησή τους.

Η Airbnb επισημαίνει επίσης ότι οι οικοδεσπότες μπορούν να χρησιμοποιούν τα μηνύματα για να υπενθυμίζουν στους επισκέπτες τους κανόνες του καταλύματος. Μάλιστα, οι κανόνες σπιτιού είναι πλέον διαθέσιμοι ως προκαθορισμένη γρήγορη απάντηση στην πλατφόρμα.

Τι ισχύει για τα συμβόλαια

Αλλαγές προβλέπονται και για τα συμβόλαια που μπορεί να ζητούν από τους επισκέπτες να υπογράψουν οι οικοδεσπότες.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, τα συμβόλαια επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένους λόγους, όπως απαιτήσεις της νομοθεσίας ή ασφαλιστικών φορέων, κανόνες ενώσεων ιδιοκτητών, συμβάσεις για μηνιαίες διαμονές, καταχωρήσεις Airbnb Luxe ή προαιρετικές παροχές, όπως αμαξίδια γκολφ.

Η Airbnb διευκρινίζει ότι δεν αναλαμβάνει την εκτέλεση των συμβολαίων για λογαριασμό των οικοδεσποτών ούτε ζητά από τους επισκέπτες να τα υπογράψουν.

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