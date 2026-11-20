Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ χωρίς συγκεκριμένη ατζέντα ή σαφή αιτήματα, αποκομίζοντας περιορισμένα αποτελέσματα.

Το κοινό ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε μετά τη σύνοδο περιορίστηκε σε αόριστες δεσμεύσεις για τη διεθνή ασφάλεια, ενώ οι ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη περιορισμού της επιρροής διεθνών οργανισμών όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Ασία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με πολιτικούς από το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα να ασκούν κριτική για τη στάση του απέναντι σε γεωπολιτικούς αντιπάλους.

Παρά την έλλειψη ουσιαστικής προόδου, αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνάντηση προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ την προβολή που επεδίωκε μετά την εκλογική ήττα του κόμματός του.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ προσήλθε στην τριμερή συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ έχοντας ελάχιστα θέματα στην ατζέντα και κανένα σαφές αίτημα – και αποχώρησε έχοντας αποκομίσει ελάχιστα ως αντάλλαγμα.

Τελικά, οι εικόνες της συνάντησης – αυτό που οι πολιτικοί σχολιαστές αποκαλούν «οπτική εντύπωση» (optics) – ίσως είναι το μόνο που θα μείνει από τη σύνοδο, η οποία χαρακτηρίστηκε από ορισμένους ως μια ιστορική συνάντηση μεγάλων δυνάμεων, τύπου «Γιάλτα 2.0». Η μεγαλοπρέπεια και η τελετουργία, ενδεχομένως, ήταν τελικά αυτό που επιθυμούσε περισσότερο ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ, πληγωμένος από τη βαριά ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, απόλαυσε εμφανώς το γεγονός ότι βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια του τριήμερου ταξιδιού του στην Ασία, καθώς και τον ιστορικό χαρακτήρα της πρώτης τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας.

Σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο δίκτυο Fox News, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην περίοπτη θέση που κατέλαβε στο δείπνο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) την Τρίτη, καθώς και στην υποδοχή που του επιφυλάχθηκε κατά την άφιξή του στην Κίνα – «τις τιμές, την ομορφιά, τη λαμπρότητα, τους χιλιάδες ανθρώπους» – ως αποδείξεις ότι το ταξίδι ήταν ήδη επιτυχημένο. Αυτό μπορεί να φαντάζει ως χαμηλός πήχης, ωστόσο είναι κάτι που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ΗΠΑ τηρούν αξιοσημείωτη σιωπή μετά την τριμερή συνάντηση.

Ενώ η Κίνα έσπευσε να δημοσιοποιήσει ένα κοινό ανακοινωθέν με λεπτομέρειες για τις συζητήσεις, και ο Πούτιν προέβη σε εκτενή ανάλυση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου διάρκειας μίας ώρας μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες τοποθετήσεις, παραπέμποντας σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. Κατά το ταξίδι του στην Κίνα νωρίτερα φέτος, καθώς και μετά τη συνάντησή του με τον Σι στη σύνοδο του APEC στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε μιλήσει στον Τύπο κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του προς την Ουάσιγκτον.

Προσπάθεια καθησυχασμού

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος αφήνει το κοινό ανακοινωθέν – το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, μετά τη συνάντηση των τριών ηγετών – να μιλήσει από μόνο του. Ωστόσο, το κείμενο αυτό αποτελεί, στην ουσία, μια αόριστη στήριξη των προσπαθειών για τη διασφάλιση της «στρατηγικής σταθερότητας και της διεθνούς ασφάλειας». Αυτό, σε συνδυασμό με τις εικόνες των τριών ισχυρών ανδρών που κάθονται στον ίδιο χώρο συζητώντας φιλικά παγκόσμια ζητήματα, ίσως προσφέρει μια αίσθηση καθησυχασμού ότι δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα καταστροφικές συγκρούσεις.

Ωστόσο, οι δεσμεύσεις για περαιτέρω «διάλογο» και η παραδοχή ότι ένας πυρηνικός πόλεμος «δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί», προσφέρουν ελάχιστη ουσία πέρα ​​από τη ρητορική. «Γενικά, είναι καλό οι ηγέτες των μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων να συναντώνται σε διάφορα σχήματα, ακόμη κι αν τα αποτελέσματα, στην καλύτερη περίπτωση, φαίνονται περιορισμένα», δήλωσε στο BBC ο Ντέιβιντ Φαϊρστάιν, επικεφαλής του Ιδρύματος Bush για τις Σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Μια αναφορά στην ενίσχυση της «παραγωγής και προμήθειας διυλισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων» φαίνεται να απευθύνεται στον Πούτιν, δεδομένου του ρόλου της χώρας του ως βασικής πηγής ορυκτών καυσίμων στη διεθνή αγορά.

Επίσης, δεν πέρασε απαρατήρητη η καταδίκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – ενός θεσμού που έχει βρεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο της αμερικανικής οργής. Αν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν οι ηγέτες των τριών μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων, είναι ότι οι πολυμερείς διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι επιχειρούν να επιβάλουν το διεθνές δίκαιο, δεν θα πρέπει να διαθέτουν τα «δόντια» (τα μέσα επιβολής) για να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες. Κατά τα λοιπά, κατά την παραμονή του στην Κίνα, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο» του και εξήρε την «εξαιρετική προσωπική σχέση» που διατηρεί με τον Σι, αφού αντάλλαξε χειραψία και μια αγκαλιά με τον Κινέζο ηγέτη.

Εσωτερική κριτική στον Τραμπ

Ωστόσο, με την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα πολιτικό κλίμα όπου οι απόψεις για το ταξίδι του στην Ασία ποικίλλουν, από συγκρατημένη ανησυχία έως ανοιχτή κριτική. «Με ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίζουμε τις σχέσεις μας με γεωπολιτικούς αντιπάλους. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ δεν είναι φίλοι μας», δήλωσε στο BBC ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Γιούτα, Τζον Κέρτις. «Η διπλωματία είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει ποτέ να γίνεται εις βάρος της σαφήνειας σχετικά με το ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας», τόνισε.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Ιλινόις, Ντάριν ΛαΧουντ – ο οποίος επανεξελέγη νωρίτερα αυτόν τον μήνα με τη στήριξη του Τραμπ – υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνομιλούν τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους στο εξωτερικό. Προσθέτει, ωστόσο, ότι ο Πούτιν είναι «δικτάτορας» και «διεθνής εγκληματίας». «Με προβληματίζει κάπως η εικόνα που του δίνει βήμα στην παγκόσμια σκηνή, παρουσιάζοντάς τον ως ισότιμο, κατά κάποιον τρόπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δηλώνει στο BBC News. «Πρέπει να θυμόμαστε τι έχει κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Εισέβαλε σε μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη χώρα με δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και συνεχίζει να επιδεικνύει επιθετικότητα εκεί».

Οι Δημοκρατικοί, από την πλευρά τους, μίλησαν χωρίς περιστροφές. «Η αμερικανική ασφάλεια δεν μπορεί να θυσιαστεί για χάρη ευκαιριών φωτογράφισης ή προσωπικής προβολής», έγραψαν εννέα γερουσιαστές της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων σε επιστολή τους προς τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ δεν είναι βέβαια ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επιδιώκει μια σημαντική διπλωματική επιτυχία στο διεθνές πεδίο, ως μέσο αναπλήρωσης μετά από πολιτικές αποτυχίες στο εσωτερικό.

Οι Δημοκρατικοί Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ Ομπάμα πραγματοποίησαν ταξίδια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προεδρίας τους, αμέσως μετά από εκλογικές ήττες του κόμματός τους στις ενδιάμεσες εκλογές. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, οποιαδήποτε ενίσχυση του κύρους τους αποδείχθηκε προσωρινή. Και παρόλο που ο Τραμπ ίσως πέτυχε να αποκτήσει τις εικόνες που επιθυμούσε από τη σύνοδο κορυφής στην Ασία, η απουσία ουσιαστικής προόδου που τις συνοδεύει σημαίνει, κατά πάσα πιθανότητα, ότι και αυτό το ταξίδι θα ξεχαστεί γρήγορα.

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