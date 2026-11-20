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Στην καθαίρεση του διευθυντή κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Σον Κέρνκρος, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς… έκρινε ότι στερείτο τις απαραίτητες ικανότητες για τη θέση.

Στον Κέρνκρος είχε ανατεθεί μεταξύ άλλων η διεξαγωγή συνομιλιών για τη ρύθμιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ.

Η καθαίρεσή του γίνεται γνωστή με φόντο τα πρόσφατα εκτεταμένα προβλήματα σε ψηφιακές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών εταιρειών, της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αερομεταφορέων, χρηματοπιστωτικών φορέων και συστημάτων των υπηρεσιών πληροφοριών, όπως η NSA.

Θα τον αντικαταστήσει, καταρχήν σε μεταβατικό ρόλο, η Κίρστεν Ντέιβις, επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφορικής (Chief Information Officer) του υπουργείου Πολέμου, πάντα κατά την πηγή στην προεδρία, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η αναδιοργάνωση αυτή παρουσιάστηκε ως ενίσχυση της ομάδας που είναι αρμόδια για την κυβερνοασφάλεια της κυβέρνησης Τραμπ, στο πλευρό ιδίως του διευθυντή των υπηρεσιών πληροφοριών (DNI) Τζέι Κλέιτον και του συμβούλου εθνικής ασφαλείας και υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Κέρνκρος ήταν στέλεχος του κομματικού μηχανισμού, της ρεπουμπλικανικής εθνικής επιτροπής προτού του ανατεθεί ο ρόλος που ασκούσε μέχρι χθες. Ο διορισμός του προσώπου που θα τον διαδεχθεί θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, την οποία οι ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν ως τις αρχές Ιανουαρίου.

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