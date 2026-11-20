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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Βερολίνο, στο περιθώριο της συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, όταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, πλησίασε αιφνιδιαστικά τον Βέλγο ομόλογό του, Μπαρτ Ντε Βέβερ, και τον αγκάλιασε από πίσω, προκαλώντας την αυθόρμητη αντίδρασή του.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις όταν έλαβε χώρα το περιστατικό, με τον ίδιο να σχολιάζει με χιούμορ «Ο Αλβανός θα είναι. Πάντα από πίσω έρχεται», όπως ακούγεται στο βίντεο που καταγράφει το περιστατικό.

Albanian PM Edi Rama hugs Belgian PM Bart De Wever from behind.



De Wever:



That must be the Albanian guy. He always comes from behind. pic.twitter.com/hSVU84NNEy — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

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