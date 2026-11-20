Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, έπειτα από επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσαν οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον πλοίου το οποίο μετέφερε εκτοπισμένους πολίτες στην Υεμένη, κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σύμφωνα με καταγγελία του κινήματος των ανταρτών Χούθι.

Το κίνημα βρίσκεται σε πόλεμο με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, καταδίκασε μέσω X «τη φρικιαστική σφαγή που διαπράχθηκε από την πολεμική αεροπορία του σαουδάραβα εχθρού, η οποία έβαλε στο στόχαστρο πολιτικό πλοίο το οποίο μετέφερε πάνω από 25 εξαναγκαστικά εκτοπισμένους» με αποτέλεσμα «να πέσουν μάρτυρες 19 άμαχοι και να τραυματιστούν άλλοι 4», στην πλειονότητά τους «γυναίκες και παιδιά».

تدين وزارة الصحة والبيئة المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف قارب مدني يقل أكثر من 25 نازحاً أثناء توجهه من رأس العارة إلى حيس، ما أدى إلى استشهاد 19 مدنياً وإصابة 4 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. و أن استهداف المدنيين والنازحين يمثل جريمة حرب مكتملة — د. أنيس الاصبحي Dr-Anees Alasbahi (@alasbahi_dr) November 19, 2026

«Έγκλημα πολέμου»

Το πλοίο μετέβαινε από τη Ρας αλ Άρα στις Χάις, στο νότιο τμήμα της χώρας, πρόσθεσε ο Αλασμπάχι. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, το οποίο πρόσκειται στους Χούθι, ανάμεσα στους νεκρούς είναι οκτώ παιδιά και έξι γυναίκες.

«Η στοχοποίηση αμάχων και εκτοπισμένων αποτελεί αναμφίβολα έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε ακόμη ο Αλασμπάχι.

Η υπηρεσία επικοινωνίας των Χούθι και το πρακτορείο ειδήσεων SABA ανέφεραν εξάλλου τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σαουδαραβικά αεροσκάφη διεξήγαγαν νέες επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανάα. Κατά την πρώτη πηγή, έγιναν επίσης επιδρομές στην Τάιζ (νοτιοδυτικά).

Διαβάστε επίσης:

Σύνοδος Τραμπ, Πούτιν και Σι στην Κίνα: Πολλά χαμόγελα, λίγες συμφωνίες – Ποιος κέρδισε και τι έμεινε ανοιχτό

Η αγκαλιά του Έντι Ράμα στον Βέλγο πρωθυπουργό και η ατάκα του Ντε Βέβερ: «Πάντα από πίσω έρχεται»

Συμμαχία των Προθύμων: Τα 70 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, η κόντρα Βερολίνου-Ουάσιγκτον και το μήνυμα Μερτς – «Ειρήνη χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει»