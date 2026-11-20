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Η σύγχρονη ιατρική έχει αυξήσει θεαματικά το προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο του μαστού, φέρνοντας όμως στο προσκήνιο μια νέα, κρίσιμη πρόκληση: τη διαχείριση των μακροχρόνιων επιπλοκών των θεραπειών. Ανάμεσα σε αυτές, η οστεοπενία, η οστεοπόρωση και ο αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς απειλούν άμεσα την καθημερινή λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής και τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ), χαρτογραφούν τους κινδύνους και δίνουν σαφείς οδηγίες για τη θωράκιση του γυναικείου σκελετού.

Γιατί αποδυναμώνονται τα οστά μετά τη θεραπεία

Τα οιστρογόνα λειτουργούν ως φυσική ασπίδα για τον σκελετό, καθώς περιορίζουν την οστική απορρόφηση. Όταν τα επίπεδά τους μειώνονται απότομα εξαιτίας των ογκολογικών θεραπειών, η απώλεια οστικής μάζας επιταχύνεται. Συγκεκριμένα:

Χημειοθεραπεία: Μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια και αμηνόρροια.

Ορμονοθεραπεία: Οι αναστολείς αρωματάσης (όπως η αναστροζόλη και η λετροζόλη) αναστέλλουν δραστικά τη σύνθεση οιστρογόνων.

Ωοθηκική καταστολή: Οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις καταστολής αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο.

Την κατάσταση επιβαρύνουν επιπλέον η μεγαλύτερη ηλικία, το χαμηλό σωματικό βάρος, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η καθιστική ζωή, καθώς και το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης.

Οι απαραίτητες εξετάσεις και τα «καμπανάκια» κινδύνου

Ο ακρογωνιαίος λίθος για τον έλεγχο του σκελετού είναι η μέτρηση οστικής πυκνότητας (DXA), η οποία συνιστάται να γίνεται πριν ή αμέσως μόλις ξεκινήσει η ορμονοθεραπεία, και να επαναλαμβάνεται κάθε 1 έως 2 χρόνια. Παράλληλα, ελέγχονται τα επίπεδα ασβεστίου, η βιταμίνη D και η νεφρική λειτουργία.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον δείκτη T-score:

Στη συνήθη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, το όριο διάγνωσης είναι T-score ≤ -2,5.

Στις γυναίκες που λαμβάνουν αναστολείς αρωματάσης, ο πήχης μπαίνει ψηλότερα για λόγους προστασίας: τιμή T-score ≤ -2,0 (ιδίως αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου) αποτελεί σαφή ένδειξη για έναρξη αντιοστεοπορωτικής αγωγής, ενώ σε περιπτώσεις προηγούμενων καταγμάτων η θεραπεία ξεκινά ακόμα νωρίτερα.

Η ασπίδα προστασίας: Τρόπος ζωής και φαρμακευτικές επιλογές

Η θωράκιση των οστών απαιτεί διπλή στρατηγική: αλλαγές στην καθημερινότητα και, όπου κρίνεται αναγκαίο, στοχευμένη φαρμακευτική παρέμβαση.

1. Καθημερινές συνήθειες:

Επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D.

Συστηματική άσκηση με αντιστάσεις και φόρτιση του σκελετού (για μυϊκή ενδυνάμωση και διατήρηση οστικής μάζας), σε συνδυασμό με ασκήσεις ισορροπίας για την αποφυγή πτώσεων.

Διακοπή καπνίσματος, περιορισμός αλκοόλ και διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους.

2. Φαρμακευτική αγωγή:

Όταν ο κίνδυνος κατάγματος είναι αυξημένος, οι ειδικοί επιλέγουν εξατομικευμένα μεταξύ δύο βασικών κατηγοριών:

Διφωσφονικά: Το ζολεδρονικό οξύ (ενδοφλέβια δόση 4 mg ανά εξάμηνο) ή η αλενδρονάτη (από το στόμα). Αξίζει να σημειωθεί ότι στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, τα διφωσφονικά έχουν συσχετιστεί επιπλέον με μείωση των οστικών υποτροπών και της θνησιμότητας από τη νόσο.

Δενοσουμάμπη: Χορηγείται υποδορίως (60 mg ανά εξάμηνο) με υψηλή αποτελεσματικότητα στη μείωση των καταγμάτων. Προσοχή: Η διακοπή της δενοσουμάμπης απαιτεί αυστηρό ιατρικό σχεδιασμό και άμεση μετάβαση σε διφωσφονικό, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της ταχείας οστικής απώλειας και των σπονδυλικών καταγμάτων.

Η σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας

Όπως υπογραμμίζουν οι κ.κ. Πάσχου και Δημόπουλος, η φροντίδα μιας γυναίκας μετά τον καρκίνο του μαστού οφείλει να είναι ολιστική. Η στενή συνεργασία ογκολόγου και ενδοκρινολόγου αποτελεί το κλειδί για την έγκαιρη διάγνωση και την εξατομικευμένη θεραπεία, εξασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς δεν κερδίζουν απλώς χρόνια ζωής, αλλά ποιότητα και αυτονομία.

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