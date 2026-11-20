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Για τη συμμετοχή του στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου και την τεράστια επιτυχία που έκανε για χρόνια η σειρά μίλησε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, επισημαίνοντας ότι πολλοί είναι αυτοί που ακόμα και σήμερα τον θυμούνται με το όνομα που είχε ο ρόλος του και όχι για την πορεία του ιδίου σον χώρο, όλα αυτά τα χρόνια.

«Η “Λάμψη” ήταν για μένα ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, ειδικά τα πρώτα χρόνια του σίριαλ, όπως έχω ξαναπεί κι άλλες φορές. Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Δαλιανίδης μου είχε πει το εξής: “Όταν μάθουν να σε φωνάζουν με το πραγματικό σου όνομα, τότε έχεις κάνει επιτυχία”. Και είχε δίκιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για γυναίκες και άντρες ηθοποιούς: να περάσεις στο μυαλό του κόσμου, για παράδειγμα, ως ο Τζώνυ ο καλλιτέχνης και όχι ως ο Στράτος της “Λάμψης”. Κακά τα ψέματα, αυτή η σειρά μας έδωσε πολλά πράγματα αλλά δεν ήταν μόνο η “Λάμψη” η ζωή μας. Ήταν και η “Λάμψη”. Η Λουκία (σ.σ. Παπαδάκη), ας πούμε, έχει κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Έχει σπουδάσει θεατρολογία και όχι μόνο, έχει υποδυθεί πολλούς και μεγάλους ρόλους. Η “Λάμψη”, όμως, της έδωσε την ώθηση να μπει στα σπίτια όλου του κόσμου, να τη μάθουν η γιαγιά, ο παππούς, η θεία» είπε αρχικά, συνέντευξή του στο ένθετο Enjoy.

Αναφερόμενος στην τεράστια επιτυχία που έκανε την εποχή εκείνη σειρά του Νίκου Φώσκολου, ο ηθοποιός έκανε λόγο για μια ευρεία αποδοχή από το κοινό, αντίστοιχη με αυτή που έκανε παλαιότερα και ο κινηματογράφος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο κόσμος να ταυτίσει τους πρωταγωνιστές με τους ρόλους τους, με πολλά και αξιόλογα πράγματα που έκαναν στην καριέρα τους να μένουν στα σκιά εκείνης της… λάμψης.

«Ήταν θέμα συζήτησης για όλους. Έφερε την ευρεία αποδοχή, όπως έκανε παλιότερα και ο κινηματογράφος. Από εκεί και πέρα, εννοείται πως έχουμε κάνει πράγματα που θεωρούμε εξίσου, ίσως και παραπάνω, σημαντικά αλλά πολύς κόσμος δεν τα γνωρίζει. Εγώ, για παράδειγμα, έχω κάνει εννέα χρόνια παιδικό θέατρο. Είναι ένα πολύ δύσκολο είδος, γιατί πρέπει να καταφέρεις να ησυχάσουν τα παιδάκια και να σε ακούσουν. Επίσης, το ότι έχω κάνει κάποιες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους και έχουν προβληθεί σε φεστιβάλ του εξωτερικού δεν είναι ευρέως γνωστό» τόνισε.

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