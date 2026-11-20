Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια στην προσωπική της ζωή μίλησε η Μαρία Αντουλινάκη, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στον απροσδόκητο θάνατο της μητέρας της που τη σόκαρε και της στοίχισε.

Σε συνέντευξή της στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά», με αφορμή την παράσταση «Χήνες» του Θεάτρου ΠΛΥΦΑ όπου πρωταγωνιστεί, η ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, τη μάχη της με την κατάθλιψη, επισημαίνοντας ότι έχει φτάσει στο σημείο να σκεφτεί να δώσει τέλος στη ζωή της.

«Όλοι έχουμε σκοτάδια, σκοτάδια που θα ξανάρθουν, θα τα αντιμετωπίσεις, θα φύγουν. Εγώ βρίσκομαι σε μία τέτοια φάση, που μόλις έχουν φύγει.“Έχασα” τη μητέρα μου πρόσφατα, ήταν πολύ ξαφνικό για μένα, ήταν μεγάλο το σοκ. Συγχρόνως, είχα τη μικρότερη αδερφή μου που κινδύνευσε πολύ η ζωή της, οπότε έριξα όλο μου το focus εκεί. Ήρθαν όλα μαζεμένα αλλά άντεξα και είπα “μπράβο μου”. Αν μου το έλεγες πριν από έναν χρόνο, θα σου έλεγα ότι αποκλείεται να τα βγάλω πέρα εγώ με αυτά» είπε αρχικά.

«Έχω αποφασίσει ότι θα ζω με την κατάθλιψη και έχω γίνει πιο ήρεμη με τον εαυτό μου, δεν τον μισώ πια. Αν θες να βάλεις τέλος στη ζωή σου, σημαίνει ότι σε μισείς. Την πρώτη φορά υπήρχαν κάποια γεγονότα που με ώθησαν, έφτασα πολύ κοντά στην απόπειρα. Όταν έρχεται μία κατάσταση πάρα πολύ απλή και δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, δεν βρίσκεις καμία διέξοδο και λύση και λες “δεν υποφέρεται η ζωή αυτή”» πρόσθεσε.

«Μετά από χρόνια θεραπείας, κατάλαβα ότι θα ζω με τη μελαγχολία. Είχα σκεφτεί να υιοθετήσω παιδί κάποια στιγμή, αλλά δεν το έκανα, γιατί δεν υπήρχε το πλαίσιο της οικογένειας, δηλαδή με τον μπαμπά ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν είχα και την οικονομική άνεση να το κάνω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα το ήθελα πολύ. Είναι όμως και το οικονομικό ένα ζόρι» είπε, τέλος.

Διαβάστε επίσης:

Μαράια Κάρεϊ: Ανησυχία για την εμφάνισή της σε συναυλία στη Βραζιλία – Οι χορευτές τη βοηθούσαν να κινηθεί στη σκηνή (Video)

O Γκόρντον Ράμσεϊ έγινε ο πρώτος Βρετανός σεφ που απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας – «Θα έρχομαι και θα το γυαλίζω» (Video)

Φλόρενς Πιου: Τρομερά αγχωτικό να μιλάνε για σένα και το σώμα σου με τρόπους που δεν κατανοείς