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«Μια γυναίκα» είναι ο τίτλος του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη η παρουσίαση του οποίου αναμένεται να γίνει στις 10 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Την παρουσίαση θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Μίμης Ανδρουλάκης και η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου, στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί για να μιλήσουν και οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ Τζίπι Λίβνι και της Αυστρίας Ούρσουλα Πλάσνικ.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Αλεξία Μπακογιάννη ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Μάκης Προβατάς.

Το παρών αναμένεται να δώσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στις κυβερνήσεις του οποίου η κυρία Μπακογιάννη υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και πολλά άλλα πολιτικά στελέχη.

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