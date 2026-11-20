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Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καλογερόπουλος, είχε προκαλέσει… εγκεφαλικά σε Μαξίμου και Πειραιώς με την ωμή εκτίμησή του για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλής της Λιβύης («Τον ήπιαμε…»).

Τώρα φαίνεται ότι ο πρώην δήμαρχος Αιγάλεω προκαλεί νέους «πονοκεφάλους» καθώς προτείνει ανοιχτά δεξιά στροφή στο κόμμα: μιλώντας στο Mega και ερωτηθείς για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, ο Δ. Καλογερόπουλος είπε ότι «οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη ΝΔ γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής. Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».

Δεδομένου ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει αποκλείσει κατηγορηματικά κάθε συνεργασία με τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, ήταν λογικό η πρόταση Καλογερόπουλου να θεωρηθεί ως «βόμβα», αν και ο ίδιος επιχείρησε να υποβαθμίσει το «βάρος» της λέγοντας ότι «όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…».

Κάτι μας λέει ότι το θέμα θα έχει συνέχεια…

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