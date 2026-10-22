Καλογερόπουλος (ΝΔ) για το τουρκολιβυκό: «Τον ήπιαμε» (video)

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Την ώρα που η κυβέρνηση αναζητεί προσεκτικές διατυπώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος προτίμησε μια αποτίμηση χωρίς διπλωματικό περιτύλιγμα: «Τον ήπιαμε», είπε στο MEGA. Και όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε τι ακριβώς είπε, επέμεινε: «Ελληνικά το είπα, τι να λέμε».

Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται στη συνέχεια, καθώς κατηγόρησε ουσιαστικά την κυβερνητική διαχείριση για αναμονή, αυταπάτες και αστοχίες, ενώ υπενθύμισε τις απαξιωτικές αναφορές σε «παλικάρια της φακής». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι φτάσαμε στο σημείο η Τουρκία να ζητά και έγγραφη ενημέρωση.

Τα γέλια στο στούντιο δεν κάνουν λιγότερο βαρύ το πολιτικό περιεχόμενο της παρέμβασης. Όταν ένας γαλάζιος βουλευτής περιγράφει έτσι το αποτέλεσμα των χειρισμών, το Μαξίμου έχει να εξηγήσει περισσότερα από το λεξιλόγιό του. Κυρίως, πώς οι διαβεβαιώσεις μετατράπηκαν σε τέτοιον απολογισμό από τα δικά του έδρανα.

Δείτε το στιγμιότυπο στα 3:10 πριν το τέλος του βίντεο:

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