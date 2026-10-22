Νέα γκάφα του Τραμπ: Γκρίνιαξε γιατί μετά το Νόμπελ Ειρήνης, δεν του έδωσαν ούτε το… Πούλιτζερ (video)

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκείται στο να θεωρεί τον εαυτό του άξιο για Νόμπελ Ειρήνης, φαίνεται πως έχει και άλλες… φιλοδοξίες.

Τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νότια Καρολίνα, παραπονέθηκε ότι δεν πήρε ούτε το… Πούλιτζερ, προσθέτοντας πως θα έπρεπε να το είχε κερδίσει γιατί… σταμάτησε 8 πολέμους. Παραπονέθηκε μάλιστα γιατί το πήρε μια «άγνωστη που δεν τη ξέρει κανείς».

«Δεν πήρα το Νόμπελ. Δεν πήρα το Πούλιτζερ. Θα έπρεπε να είχα πάρει και το Πούλιτζερ για τη συγγραφή» είπε.

Wow Trump is just making huge gaffes during this speech:



They gave the wonderful peace prize, right? Does anybody know the name of that peace prize? They gave the Pulitzer Prize to a young lady pic.twitter.com/fwHt26iD3l — Acyn (@Acyn) October 22, 2026

Το Πούλιτζερ ένα από τα σημαντικότερα βραβεία στις ΗΠΑ, που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και τιμά την εξαιρετική δημοσιογραφία, τη λογοτεχνία, το θέατρο και τη μουσική. Στις κατηγορίες του περιλαμβάνονται ερευνητικά ρεπορτάζ, βιβλία και έργα μυθοπλασίας. Ισως ο Τραμπ να σκεφτόταν την τελευταία κατηγορία….

Η ειρωνεία είναι ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε μέσα ενημέρωσης που έχουν βραβευτεί με Πούλιτζερ, αμφισβητώντας την αξιοπιστία τους. Τώρα, όμως, μοιάζει να θέλει κι ο ίδιος μια θέση στο πάνθεον των βραβευμένων. Μένει να διευκρινιστεί σε ποιο… έργο του αναφέρεται.

Το τρομερό είναι πως την ίδια ώρα, το γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου απέστειλε επιστολή στο Politico, δίνοντας στο μέσο ενημέρωσης προθεσμία 48 ωρών για να ανακαλέσει ή να «διορθώσει» πρόσφατα δημοσιεύματά του σχετικά με φερόμενες εντάσεις στο εσωτερικό της προεδρικής ομάδας.

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