search
ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 12:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.10.2026 11:08

Νέα γκάφα του Τραμπ: Γκρίνιαξε γιατί μετά το Νόμπελ Ειρήνης, δεν του έδωσαν ούτε το… Πούλιτζερ (video)

22.10.2026 11:08
trump-omilia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκείται στο να θεωρεί τον εαυτό του άξιο για Νόμπελ Ειρήνης, φαίνεται πως έχει και άλλες… φιλοδοξίες.

Τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νότια Καρολίνα, παραπονέθηκε ότι δεν πήρε ούτε το… Πούλιτζερ, προσθέτοντας πως θα έπρεπε να το είχε κερδίσει γιατί… σταμάτησε 8 πολέμους. Παραπονέθηκε μάλιστα γιατί το πήρε μια «άγνωστη που δεν τη ξέρει κανείς».

«Δεν πήρα το Νόμπελ. Δεν πήρα το Πούλιτζερ. Θα έπρεπε να είχα πάρει και το Πούλιτζερ για τη συγγραφή» είπε.

Το Πούλιτζερ ένα από τα σημαντικότερα βραβεία στις ΗΠΑ, που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και τιμά την εξαιρετική δημοσιογραφία, τη λογοτεχνία, το θέατρο και τη μουσική. Στις κατηγορίες του περιλαμβάνονται ερευνητικά ρεπορτάζ, βιβλία και έργα μυθοπλασίας. Ισως ο Τραμπ να σκεφτόταν την τελευταία κατηγορία….

Η ειρωνεία είναι ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε μέσα ενημέρωσης που έχουν βραβευτεί με Πούλιτζερ, αμφισβητώντας την αξιοπιστία τους. Τώρα, όμως, μοιάζει να θέλει κι ο ίδιος μια θέση στο πάνθεον των βραβευμένων. Μένει να διευκρινιστεί σε ποιο… έργο του αναφέρεται. 

Το τρομερό είναι πως την ίδια ώρα, το γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου απέστειλε επιστολή στο Politico, δίνοντας στο μέσο ενημέρωσης προθεσμία 48 ωρών για να ανακαλέσει ή να «διορθώσει» πρόσφατα δημοσιεύματά του σχετικά με φερόμενες εντάσεις στο εσωτερικό της προεδρικής ομάδας.

Διαβάστε επίσης

Εκλογές στο Ισραήλ: Το Λικούντ χάνει και… τινάζει τα πάντα στον αέρα – Ο Κατζ τα ρίχνει στην αντιπολίτευση για… μελλοντική επίθεση

Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ και Σούμι – 15 τραυματίες στο Κίεβο

Ινδία: Αμόκ από ελέφαντα που του φόρτωσαν βωμό 650 κιλών – Αναποδογύρισε αυτοκίνητα και σκόρπισε τρόμο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
farmaka-new
ΥΓΕΙΑ

Ένταξη 235 νέων σκευασμάτων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

pizza-fan
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Pizza Fan για «πειραγμένες» αποδείξεις – Δεν απέδωσε στο δημόσιο 25 εκατ, ευρώ, εννέα συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ και πολυτελή ΙΧ

eopyy_1505_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Το απόλυτο χάος στον ΕΟΠΥΥ: Χωρίς barcode τα σκευάσματα, κίνδυνος να λήξουν τα φάρμακα στις αποθήκες, ελλείψεις και υπερ- προμήθειες – Όλο το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

social-media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανάρτηση Μητσοτάκη για το νομοσχέδιο που αφορά ανήλικους και social media: «Και τώρα αφήνουμε το κινητό»

Javier-Bardem-new
ΣΙΝΕΜΑ

Χαβιέ Μπαρδέμ: Δανείζει τη φωνή του σε ντοκιμαντέρ για τον διευθυντή φωτογραφίας Νέστορ Αλμένδρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
douvikas-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος ο Δουβίκας, η Κόμο «διέλυσε» με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ilioupoli-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες, ο Δήμος προγραμματίζει νέες εργασίες στο 5ο Γυμνάσιο

liolios basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο Λιόλιου: Μέχρι και μαθητικό αγώνα μπάσκετ για στημένη διαιτησία ερευνά ο εισαγγελέας - 52 βολές και… ίδιοι διαιτητές

liolios-stimena-82349
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ: Τα μηνύματα Λιόλιου, οι καταγγελίες και η έρευνα - Στην Ευελπίδων την Πέμπτη οι συλληφθέντες

gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 12:06
farmaka-new
ΥΓΕΙΑ

Ένταξη 235 νέων σκευασμάτων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

pizza-fan
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Pizza Fan για «πειραγμένες» αποδείξεις – Δεν απέδωσε στο δημόσιο 25 εκατ, ευρώ, εννέα συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ και πολυτελή ΙΧ

eopyy_1505_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Το απόλυτο χάος στον ΕΟΠΥΥ: Χωρίς barcode τα σκευάσματα, κίνδυνος να λήξουν τα φάρμακα στις αποθήκες, ελλείψεις και υπερ- προμήθειες – Όλο το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1 / 3