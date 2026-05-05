Βραβεία Πούλιτζερ 20226: Τιμήθηκαν τοπικές εφημερίδες, Washington Post, New York Times, Reuters κα AP

Χαρακτηριστικό των φετινών βραβείων Πούλιτζερ ήταν ότι το ένα τρίτο των παγκόσμιας ακτινοβολίας βραβείων για την δημοσιογραφία, απονεμήθηκε σε τοπικής κυκλοφορίας εφημερίδες. Ανάμεσα τους οι Minesota Star Tribune, San Francisco Chronicle, Chicago Tribune. Τιμήθηκαν όμως και μεγάλης εμβέλειας δημοσιογραφικοί τίτλοι. Για παράδειγμα οι New York Times, Washington Post, Reuters απέσπασαν από δύο βραβεία καθένας ειδησεογραφικός οργανισμός.

Το βραβεία Πούλιτζερ υποστηρίζουν την Πρώτη Τροπολογία (μεταξύ άλλων την ελευθερία του Τύπου) σημείωσε η καταξιωμένη δημοσιογράφος Μάρτζορι Μίλερ, διαχειρίστρια του σημαντικού δημοσιογραφικού θεσμού, σημειώνοντας πως «πιστεύουμε στην πρόσβαση σε κυβερνητικούς θεσμού και στον ανεξάρτητο Τύπο. Υποστηρίζουμε τον πολιτισμένο διάλογο και είμαστε κατά της λογοκρισίας». Και συνέχισε περιγράφοντας την επικρατούσα κατάσταση στα ΜΜΕ των ΗΠΑ.

«Δυστυχώς πρέπει να το επαναλάβουμε, διότι η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο είναι περιορισμένη, η ελευθερία του λόγου αμφισβητείται και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ασκήσει αγωγές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση και κακόβουλη πρόθεση εναντίον πολλών εντύπων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μιλερ, εκφράζοντας την ανησυχία της για το μιντιακό οικοσύστημα στις ΗΠΑ.

«Το μέλλον ορισμένων μεγάλων μέσων ενημέρωσης είναι αβέβαιο. Πολλοί τοπικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν κλείσει, ο κλάδος των εκδόσεων βιβλίων παλεύει με οικονομικές και τεχνολογικές πιέσεις, κι όμως οι τομείς είναι εύρωστοι χάρη σε τόσους πολλούς πεισματάρηδες και ταλαντούχους ανθρώπους και νέες ψηφιακές νεοσύστατες επιχειρήσεις», δήλωσε η διαχειρίστρια των βραβείων Πούλιτζερ, Μάρτζορι Μίλερ, λίγο πριν ανακοινώσει τους νικητές των φετινών βραβείων.

Στον τομέα του Δημόσιου τομέα– από το 1917 έως σήμερα- τιμήθηκε για την κάλυψη του η Washington Post «επειδή σήκωσε το πέπλο μυστικότητας που περιβάλλει την χαοτική αναδιάρθρωση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών από την κυβέρνηση Τράμπ και κατέγραψε με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες τις επιπτώσεις που είχαν οι περικοπές στις ζωές των ανθρώπων και τις συνέπειες στη χώρα».

Με Πούλιτζερ στην κατηγορία Έκτακτες Ειδήσεις τιμήθηκε συνολικά το δημοσιογραφικό δυναμικό της Minnesota Star Tribune για την πληρότητα στα ρεπορτάζ και την ευαισθησία την οποία επέδειξε στην κάλυψη ένοπλης επίθεσης σε καθολικό σχολείο στην έναρξη της σχολικής χρονιά με αποτέλεσμα το θάνατο δύο παιδιών και τον τραυματισμό 17 ακόμα.

Στο τομέα του Ερευνητικού Ρεπορτάζ τιμήθηκε το προσωπικό των New York Times «για τα εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ που αποκάλυψαν πώς ο Πρόεδρος Τραμπ παραβίασε τους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων και εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες κέρδους που προσφέρει η εξουσία, πλουτίζοντας η οικογένειά του και οι στενοί του συνεργάτες».

Το βραβείο «Επεξηγηματικής δημοσιογραφίας» απονεμήθηκε στις δημοσιογράφους Σούζι Νέλσον, Μέγκαν Φαν Μάνς και Σάρα Ντινατάλε της San Francisco Chronicle «για τη σειρά άρθρων με τον γενικό τίτλο «Burned» η οποία αποκάλυψε πως οι ασφαλιστικές εταιρείας, χρησιμοποίησαν αλγοριθμικά εργαλεία και εξαπάτησαν Καλιφορνέζους οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους στις πυρκαγιές, υποτιμώντας συστηματικά την αξία των ακινήτων τους, απορρίπτοντας τις αιτήσεις αποζημίωσης, καθιστώντας αδύνατη την ανοικοδόμηση τους».

Στην κατηγορία «Κάλυψη Ειδήσεων» το Πούλιτζερ απονεμήθηκε στον Τζεφ Χόροβιτς και Ίνγκεν Θαμ του Reuters για «την πρωτοποριακό και αποκαλυπτικό ερευνητικό ρεπορτάζ τους σχετικά με τη Meta, το οποίο ανέδειξε τη διάθεση της εταιρείας τεχνολογίας να εκθέτει τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σε απάτες και χειραγώγηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης».

Στην κατηγορία «Τοπικές Ειδήσεις» τιμήθηκαν οι Connecticut Mirror και ProPublica για την σειρά «εντυπωσιακών ρεπορτάζ που έδειχνε πως οι ιδιαίτεροι νόμοι του κράτους σχετικά με τη ρυμούλκηση, ευνοούσαν ανέντιμες εταιρείες που χρέωναν υπερβολικά τους κατοίκους, προκαλώντας γρήγορες και ουσιαστικές ενέργειες για την προστασία των καταναλωτών» αλλά και η Chicago Tribune «για την εντυπωσιακή κάλυψη της στρατιωτικού τύπου επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ κατά των μεταναστών στην πόλη, η οποία περιέγραψε με ζωντανή και δυναμική γλώσσα πώς η εισβολή των πρακτόρων της ICE, που έμοιαζε με πολιορκία, ένωσε τους κατοίκους του Σικάγου στην αντίσταση».

