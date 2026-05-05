«Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερα», είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τον Akyla.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» της τηλεόρασης του Mega παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο δημοφιλής τραγουδιστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Akyla, λίγες μέρες πριν τη φετινή Eurovision.

«Πέρασα ένα κουραστικό τετραήμερο και τώρα πάω να δω την οικογένειά μου», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε στη συνέχεια: «Είμαστε όλοι δίπλα στον Ακύλα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

Σε ερώτηση για τον «ερχομό» της κόρης του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αρκέστηκε στο «σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Διαβάστε επίσης

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη – Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Το «Σόι σου» σε replay και το «Your face sounds familiar» πρώτα σε τηλεθέαση το γουίκεντ (2,3/5)

Πρωτιές τηλεθέασης για Alpha και ANT1, εναλλάξ το Σαββατοκύριακο (2-3/5)- Έκπληξη από το Open