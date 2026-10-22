Ινδία: Αμόκ από ελέφαντα που του φόρτωσαν βωμό 650 κιλών – Αναποδογύρισε αυτοκίνητα και σκόρπισε τρόμο

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Τρόμο προκάλεσε στην Ινδία ένας ελέφαντας, ο οποίος τον οποίο είχαν φορτώσει με ένα χρυσό ιερό βάρους 650 (!) κιλών.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ινδουιστικής γιορτής στην Ινδία.
Ο ελέφαντας, με το όνομα Σομάνα, έπαθε αμόκ και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές ανατρέποντας αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές σε μοτοσικλέτες και γύρω κτίρια, ενώ το ιερό αποσπάστηκε και έπεσε στο έδαφος.
Οι κτηνίατροι και οι δασικές αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ζώο κάνοντας χρήση αναισθητικού βέλους.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των παρευρισκόμενων, ενώ οι τοπικές αρχές διέταξαν την αυστηροποίηση των μέτρων εκπαίδευσης των ελεφάντων πριν από τη συμμετοχή τους σε μαζικές εκδηλώσεις.
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