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22.10.2026 07:01

ΗΠΑ: Κτηνίατρος σκότωσε τη σύντροφο, τον γιο και τους γονείς του και μετά αυτοκτόνησε 

22.10.2026 07:01
police usa wh

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Ένα αδιανόητο οικογενειακό έγκλημα έχει σοκάρει κωμόπολη στο Ιλινόις των ΗΠΑ αφού ο κτηνίατρος, Μπράιαν Σμιντ σκότωσε τους γονείς του, τον γιο του και τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο.

Ο κτηνίατρος ήταν υπεύθυνος της οικογενειακής κλινικής για γάτες στο Ιλινόις των ΗΠΑ και ήταν αυτός που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της τετραπλής δολοφονίας σε σπίτι στην κωμόπολη Μάντελαϊν, το οποίο ανήκε στον ίδιο και στους γονείς του, την 77χρονη Ρεμπέκα Σμιντ, και τον 80χρονο Τζέιμς Σμιντ.

Επίσης νεκρός βρέθηκε 22χρονος γιος του Σμιντ, Μακλέιν, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι ενώ με τον ίδιο τρόπο δολοφονήθηκε και η επί χρόνια σύντροφός του, η 37χρονη Νικόλ Χάιζερ.

Σύμφωνα με το CBS News, αφού σκότωσε τους γονείς του, τον γιο του και τη σύντροφό του, ο Σμιντ, αυτοκτόνησε βάζοντας το όπλο στο στόμα του και πατώντας τη σκανδάλη.

Όπως ενημερώνει η αστυνομία μάλιστα, ο Σμιντ είχε αφήσει «πολλαπλά σημειώματα αυτοκτονίας» σκορπισμένα στο σπίτι και το όχημά του.

Ο Σμιντ δεν είχε ποτέ απασχολήσει την αστυνομία με τις αρχές να προσπαθήσουν να διακριβώσουν το κίνητρο της μαζικής δολοφονίας που διαπράχθηκε το πρωί της Κυριακής με τους γείτονες να νομίζουν ότι οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν ήταν κροτίδες που έπεφταν ενόψει αγώνα των Chicago Bears.

Οι πέντε σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν η 44χρονη αδελφή του δράστη, Κίμπερλι Σμιντ, τηλεφώνησε από το σπίτι της στην Καλιφόρνια ζητώντας από τις αρχές να ελέγξουν αν οι γονείς της ήταν καλά, καθώς δεν είχε νέα τους.

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ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 08:56
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