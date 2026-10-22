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22.10.2026 00:52

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από συντρίμμια drone στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σέιμπα

22.10.2026 00:52
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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία, όταν συντρίμμια drone έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχαίτισή του. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο εγκατάσταση στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σέιμπα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το περιστατικό γνωστοποίησε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να αποκαλύψει την προέλευση του drone ή να κατονομάσει τους υπευθύνους της επίθεσης.

Όπως διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση, τα δύο θύματα ήταν υπήκοοι των Φιλιππίνων και του Νεπάλ, ενώ οι τραυματίες κατάγονται από το Πακιστάν και την Ινδία.

Παρά τις απώλειες, οι επιχειρήσεις στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σέιμπα συνεχίστηκαν κανονικά, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα στις εγκαταστάσεις.

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Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από συντρίμμια drone στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σέιμπα

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ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 01:00
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