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22.10.2026 00:30

Ιράν: Εκρήξεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ – Αναφορές για πλήγμα σε εκτοξευτή πυραύλων (Video)

22.10.2026 00:30
iran

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Εκρήξεις σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, 21/10, στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σε περιοχή κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

«Πριν από λίγα λεπτά, ο θόρυβος εκρήξεων ακούστηκε στην περιοχή Καρπάν, στο Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, διευκρινίζοντας ότι «οι τοπικές πηγές δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει τη φύση των εκρήξεων αυτών».

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προληπτικό πλήγμα των αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικού εκτοξευτή πυραύλων κρουζ που στόχευε πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

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