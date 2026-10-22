Ιράν: Εκρήξεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ – Αναφορές για πλήγμα σε εκτοξευτή πυραύλων (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκρήξεις σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, 21/10, στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σε περιοχή κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

«Πριν από λίγα λεπτά, ο θόρυβος εκρήξεων ακούστηκε στην περιοχή Καρπάν, στο Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, διευκρινίζοντας ότι «οι τοπικές πηγές δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει τη φύση των εκρήξεων αυτών».

Multiple reports indicate explosions followed by a fire in the coastal city of Sirik, Iran. The impact of any disruption here remains a key concern, given Sirik’s proximity to the Strait of Hormuz, a global maritime artery for oil exports. #Iran pic.twitter.com/5zpPGfQWBM — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) October 21, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προληπτικό πλήγμα των αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικού εκτοξευτή πυραύλων κρουζ που στόχευε πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Εκρήξεις στην πόλη – Αναφορές για τραυματίες (Video)

ΗΠΑ: Πρόστιμο 25 δισ. δολαρίων στη Meta για παραπλάνηση χρηστών – Στο επίκεντρο η υπόθεση Cambridge Analytica

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Δεν χρειάζεται άλλη θεραπεία για τον καρκίνο – Τι έδειξαν οι εξετάσεις











