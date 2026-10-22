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22.10.2026 09:59

Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ και Σούμι – 15 τραυματίες στο Κίεβο

22.10.2026 09:59
kievo1
φωτογραφία αρχείου

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Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν για ακόμη μία νύχτα πλήγματα, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να σκοτωθούν στην ουκρανική πλευρά, λίγες μόνο ώρες μετά τις ρωσοαμαερικανικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη διάρκεια της περασμένης νύκτας «τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 808 ουκρανικά drones» πάνω από περίπου 20 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη Κριμαία, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι 630 drones εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύκτας προς τη ρωσική πρωτεύουσα, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα περισσότερα drones καταστράφηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Στο μεταξύ στη βορειοανατολική Ουκρανία ένας άνδρας σκοτώθηκε στη Σούμι και μία γυναίκα στο Χάρκοβο από ρωσικά πλήγματα, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Ζαπορίζια, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και η αστυνομία.

Δύο άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στο Ντονέτσκ, σημείωσε η τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Από τον ρωσικό βομβαρδισμό του Κιέβου, κυρίως με πυραύλους, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

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