Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ και Σούμι – 15 τραυματίες στο Κίεβο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν για ακόμη μία νύχτα πλήγματα, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να σκοτωθούν στην ουκρανική πλευρά, λίγες μόνο ώρες μετά τις ρωσοαμαερικανικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη διάρκεια της περασμένης νύκτας «τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 808 ουκρανικά drones» πάνω από περίπου 20 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη Κριμαία, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι 630 drones εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύκτας προς τη ρωσική πρωτεύουσα, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα περισσότερα drones καταστράφηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

🇺🇦🇷🇺 L’Ukraine et la Russie ont mené des attaques dans la nuit de mercredi à jeudi avec des tirs de missiles sur Kiev et 630 drones lancés vers la région de Moscou, quelques heures après des pourparlers russo-américains pour mettre fin au conflit ⤵️ https://t.co/xmHEgkLrZA — Agence France-Presse (@afpfr) October 22, 2026

Στο μεταξύ στη βορειοανατολική Ουκρανία ένας άνδρας σκοτώθηκε στη Σούμι και μία γυναίκα στο Χάρκοβο από ρωσικά πλήγματα, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Ζαπορίζια, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και η αστυνομία.

Δύο άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στο Ντονέτσκ, σημείωσε η τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Από τον ρωσικό βομβαρδισμό του Κιέβου, κυρίως με πυραύλους, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Διαβάστε επίσης:

Ινδία: Αμόκ από ελέφαντα που του φόρτωσαν βωμό 650 κιλών – Αναποδογύρισε αυτοκίνητα και σκόρπισε τρόμο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «αδειάζει» την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν διμερώς τις διαφορές τους» (video)

«Αστακός» η Γαλλία ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου