Τίρανα: Έδειραν διαδηλωτές μέσα στο Ναό της Αναστάσεως – Καταγγελία Φαραντούρη στην ευρωβουλή για παραβίαση του ασύλου

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Ξυλοδαρμούς και βίαιες συλλήψεις διαδηλωτών που αναζήτησαν καταφύγιο στο προαύλιο του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα καταγγέλλει ο Νικόλας Φαραντούρης, με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων, αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στον προαύλιο χώρο, καταδιώκοντας και συλλαμβάνοντας βίαια διαδηλωτές.
Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι παραβιάστηκε ο ιερός χαρακτήρας του χώρου και ότι οι τόποι λατρείας δεν πρέπει να μετατρέπονται σε πεδία συγκρούσεων. Ανησυχία για την αστυνομική βία στις φοιτητικές κινητοποιήσεις εξέφρασε και η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας.
Ο ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να διερευνήσει το περιστατικό και να εξηγήσει πώς αξιολογεί τη στάση των αλβανικών αρχών, δεδομένης της ενταξιακής πορείας της χώρας, καθώς και ποιες ενέργειες σχεδιάζει προς την κυβέρνηση Ράμα ώστε να αποτραπούν ανάλογα γεγονότα.
Σε δήλωσή του από το Στρασβούργο, κάνει λόγο για «απαράδεκτη κατάλυση του θρησκευτικού ασύλου» και ζητά τον απόλυτο σεβασμό των ιερών χώρων.
«Καλούμε την Κομισιόν να τοποθετηθεί αλλά και την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση για τις απαράδεκτες πράξεις βίας των αλβανικών αρχών», τονίζει.
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