Ενόχληση και στη ΝΔ με Λαζαρίδη

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Η συμπεριφορά του Μακάριου Λαζαρίδη απέναντι στη Νάντια Γιαννακοπούλου προκάλεσε ενόχληση (και) στη ΝΔ.
Η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει ότι – με μόνο κάποιες λίγες εξαιρέσεις – οι περισσότεροι «γαλάζιοι» βουλευτές αποδοκίμασαν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο βουλευτής Καβάλας στην βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, η οποία εμφανώς βούρκωσε με αυτά που άκουγε.
Οι συνάδελφοι του Μ. Λαζαρίδη, μάλιστα, τόνιζαν ότι υπάρχουν όρια στην πολιτική διαμάχη, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνιούνται. Για την ιστορία, ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε συγγνώμη από τη βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, αλλά η εικόνα του, να χαμογελά αυτάρεσκα την ώρα που η Γιαννακοπούλου έβαζε τα κλάματα δύσκολα ξεχνιέται…
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