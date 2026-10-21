Καρυστιανού κατά Σαμαρά: Κροκοδείλια δάκρυα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αν είχατε οριοθετήσει ΑΟΖ δεν θα μιλούσατε για ήττα της κυβέρνησης

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Τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά έβαλε στο στόχαστρό της η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις εξελίξεις μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης.

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, κατηγορεί τον Αντώνη Σαμαρά για λάθη και παραλείψεις όταν ήταν στην εξουσία, εξηγώντας ότι αν είχε προχωρήσει στην οριοθέτηση ΑΟΖ και στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. , δεν θα μιλούσε για ήττα της σημερινής κυβέρνησης.

Η κ. Καρυστιανού, στην ανάρτησή της, βάλει κατά του πολιτικού συστήματος, κατηγορώντας το για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, και κάνει λόγο για επαγγελματίες πολιτικούς που χύνουν «κροκοδείλια δάκρυα, όταν έχει ήδη συμβεί το κακό».

Αναλυτικά η ανάρτηση Καρυστιανού

«Μας αξίζει μια νέα Ελλάδα, μια τίμια πολιτική, στην οποία το ήθος και η αξιοπρέπεια θα επιβάλλουν στους «άριστους» την ανάληψη των ευθυνών τους.

Το παιχνίδι που παίζει κάθε φορά η υφιστάμενη ή εν δυνάμει αντιπολίτευση —κατηγορώντας την κυβέρνηση για λάθη και παραλείψεις που και οι ίδιοι, όταν ήταν στην εξουσία, διέπραξαν— κάποτε πρέπει να σταματήσει.

Ο κ. Αντώνης Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε τη δυνατότητα να οριοθετήσει ΑΟΖ όπου δεν υπήρχε, και κυρίως την ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ., ιδίως στη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχει καν casus belli. Αν είχε συμβεί αυτό, κ. Σαμαρά, τότε δεν θα μιλούσατε σήμερα για ήττα της κυβέρνησης της ΝΔ, με την οποία εκλεγήκατε, ούτε θα “κλαίγατε” πάνω από χυμένο γάλα. Αν είχατε λειτουργήσει με πραγματικό πατριωτισμό, όπως αρέσκεστε να δηλώνετε, τότε ΔΕΝ θα είχε επιτραπεί η επικύρωση του παράνομου τουρκικό λιβυκού μνημονίου.

Αυτή είναι η αλήθεια!

Όλο το πολιτικό σύστημα έχει συμβάλει στη δυσμενή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα!

Οι βαρύγδουπες δηλώσεις, όταν έχει ήδη συμβεί το κακό, δεν είναι παρά κροκοδείλια δάκρυα που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την αποτυχία των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων των επαγγελματιών πολιτικών να διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα, είτε βρίσκονται σε θέση εξουσίας, είτε σε θέση αντιπολίτευσης».

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