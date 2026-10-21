Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε η Ελλάδα για την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων και υπό το λήμμα «Λοιπά Θέματα» (AOB).
Κατά την ενημέρωση, η ελληνική πλευρά επισήμανε τους κινδύνους που ενέχει η έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
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