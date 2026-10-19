ΟΗΕ: Ομόφωνη υιοθέτηση ελληνικού ψηφίσματος για την προστασία των παιδιών από ψηφιακές απειλές σε πολέμους

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Σημαντική διπλωματική επιτυχία για την Ελλάδα αποτελεί η ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2832 (2026) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο επικεντρώνεται στους κινδύνους που δημιουργούν οι ψηφιακές τεχνολογίες για τα παιδιά σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων, αλλά και στις δυνατότητες αξιοποίησής τους για την προστασία τους. Το ψήφισμα, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Αθήνας, εγκρίθηκε με 15 ψήφους υπέρ, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη περισσότερων από 90 χωρών που συμμετείχαν στη συνυποβολή του.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβεως Αγλαΐας Μπαλτά, καθώς η χώρα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο.

Παρουσιάζοντας το σχέδιο ψηφίσματος υπό την εθνική της ιδιότητα, η Ελληνίδα διπλωμάτης ευχαρίστησε τα κράτη-μέλη για την εποικοδομητική συμβολή τους στις διαπραγματεύσεις, καθώς και τις χώρες που υποστήριξαν την πρωτοβουλία ως συνυποβάλλουσες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με το Γραφείο της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, τη UNICEF, την UNESCO και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην κατάρτιση του κειμένου.

«Η στρατολόγηση μέσω κινητού παραμένει στρατολόγηση»

Στην τοποθέτησή της, η Αγλαΐα Μπαλτά ανέδειξε τη νέα διάσταση που αποκτούν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών εξαιτίας της εξάπλωσης των ψηφιακών μέσων.

«Η στρατολόγηση μέσω ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου εξακολουθεί να είναι στρατολόγηση», υπογράμμισε, προειδοποιώντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων χρησιμοποιούνται για τη στρατολόγηση ανηλίκων, οι οποίοι εκτίθενται σε εκμετάλλευση, εξαναγκασμό και διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο.

Η Ελληνίδα πρέσβης έθεσε το ερώτημα κατά πόσον το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να παραμένει αδρανές όταν η ψηφιακή τεχνολογία αξιοποιείται για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων σε βάρος παιδιών.

Όπως εξήγησε, το νέο ψήφισμα δεν δημιουργεί ένα ξεχωριστό κανονιστικό πλαίσιο για το διαδίκτυο, αλλά ενισχύει τους ήδη υφιστάμενους μηχανισμούς προστασίας, διευκρινίζοντας ότι οι παραβιάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα από το μέσο με το οποίο διαπράττονται.

Η ίδια επισήμανε ότι στόχος είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο ψηφιακό περιβάλλον και όχι η ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων του διαδικτυακού περιεχομένου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι προβλέψεις για την ακεραιότητα της πληροφόρησης δεν αποβλέπουν στον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας που υποκινούνται ή ενισχύονται μέσω ψηφιακού περιεχομένου.

Οι προβλέψεις του ψηφίσματος για στρατολόγηση, σεξουαλική βία και προστασία δεδομένων

Το Ψήφισμα 2832 (2026) εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων, διαδικτυακών πλατφορμών παιχνιδιών και κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας από εμπλεκόμενους σε ένοπλες συγκρούσεις, με σκοπό την τέλεση παραβιάσεων σε βάρος ανηλίκων.

Στις πρακτικές που καταδικάζονται περιλαμβάνονται η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών, οι απαγωγές, οι βιασμοί και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητεί τον άμεσο τερματισμό της παράνομης στρατολόγησης, χρησιμοποίησης και επαναστρατολόγησης παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται ψηφιακά μέσα, κατά παράβαση των εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ενσωμάτωσης μέτρων αντιμετώπισης των διαδικτυακών κινδύνων στα εθνικά συστήματα παιδικής προστασίας.

Τα κράτη καλούνται να αναπτύξουν ασφαλείς μηχανισμούς καταγγελίας και αναφοράς περιστατικών, να διασφαλίσουν κατάλληλες υπηρεσίες προστασίας και να παρέχουν υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των θυμάτων και των επιζώντων.

Το ψήφισμα προβλέπει επίσης εγγυήσεις για την αποτροπή της εκμετάλλευσης και της επαναθυματοποίησης, προστασία των προσωπικών δεδομένων και ενίσχυση της λογοδοσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται η αναβάθμιση των δυνατοτήτων διερεύνησης και ποινικής δίωξης τέτοιων υποθέσεων, καθώς και η εξασφάλιση πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη και στις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης.

Ψηφιακή εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών

Ξεχωριστό κεφάλαιο του ψηφίσματος αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας ως εργαλείου προστασίας και εκπαίδευσης σε περιοχές που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενθαρρύνει επενδύσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στον ψηφιακό γραμματισμό και στην ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, σε συνδυασμό με την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη περιορισμού του ψηφιακού χάσματος, ώστε τα παιδιά που βρίσκονται σε περισσότερο ευάλωτη θέση να μη στερούνται πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δυνατότητες και βασικές υπηρεσίες.

Το κείμενο διευκρινίζει ότι οι ψηφιακές λύσεις πρέπει «να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν» τις υπηρεσίες διά ζώσης παιδικής προστασίας και εκπαίδευσης.

Προβλέπεται ακόμη η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, καθώς και η συγκέντρωση εμπειριών, διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών των αρμόδιων φορέων και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.

Ο ρόλος των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας

Το ψήφισμα αναδεικνύει επίσης την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικού τομέα, με παράλληλη διασφάλιση των απαραίτητων εγγυήσεων προστασίας.

Ειδικότερα, ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων ώστε οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών να ενσωματώνουν χαρακτηριστικά ασφάλειας ήδη από το στάδιο σχεδιασμού των προϊόντων τους.

Στόχος είναι να περιορίζεται η έκθεση των παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο ή επικίνδυνες διαδικτυακές επαφές, ενώ ζητείται η συνεργασία των εταιρειών με τους αρμόδιους μηχανισμούς παιδικής προστασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων διασφάλισης της ηλικίας των χρηστών, καθώς και η αποτροπή της εκμετάλλευσης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για στρατολόγηση ανηλίκων ή άλλες σοβαρές παραβιάσεις.

Οι τοποθετήσεις Κίνας, Δανίας και Λετονίας

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι αντιπροσωπείες των κρατών-μελών παρουσίασαν τις θέσεις τους για το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ψηφίσματος.

Η Κίνα υποστήριξε ότι η έγκαιρη παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι απαραίτητη, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Το Πεκίνο τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας εντός των ήδη υφιστάμενων εντολών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του υφιστάμενου προϋπολογισμού. Επισήμανε ακόμη τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων και της αξιοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η Δανία ζήτησε αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη δραστηριότητα των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κείμενο θα μπορούσε να περιλαμβάνει ισχυρότερες αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στην έμφυλη βία και στους μηχανισμούς παρακολούθησης των παραβιάσεων.

Από την πλευρά της, η Λετονία υπογράμμισε ότι «τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι εκτός διαδικτύου πρέπει να προστατεύονται και στο διαδίκτυο», επισημαίνοντας ιδιαίτερα τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια.

Η στήριξη των ΗΠΑ και οι επιφυλάξεις της Σομαλίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχάρησαν την Ελλάδα για την επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ασφάλεια, την προστασία ή την εκπαίδευση εξαιτίας ένοπλης σύγκρουσης», δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς δράσης για την προστασία των ανηλίκων.

Η Λιβερία, η οποία συμμετείχε στη συνυποβολή και υπερψήφισε το ψήφισμα, χαιρέτισε ιδιαίτερα τις διατάξεις για την εκπαίδευση, την ψηφιακή ανθεκτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Σομαλία εξέφρασε τη στήριξή της στους βασικούς στόχους του κειμένου, διατυπώνοντας ωστόσο επιφυλάξεις σχετικά με την εφαρμογή του.

Η αντιπροσωπεία της έθεσε ζητήματα εθνικής ευθύνης και κυριότητας των διαδικασιών εφαρμογής, επάρκειας χρηματοδοτικών πόρων, τεχνικής βοήθειας και προστασίας ευαίσθητων δεδομένων.

Παράλληλα, ζήτησε να αναγνωριστεί πιο ουσιαστικά ο ρόλος των περιφερειακών οργανισμών και υποστήριξε ότι η διεθνής συνδρομή πρέπει να ενισχύει τις δυνατότητες των εθνικών θεσμών, αντί να τις υποκαθιστά.

Περισσότερες από 90 χώρες συνυπέβαλαν την ελληνική πρωτοβουλία

Η ευρεία διεθνής υποστήριξη αποτυπώθηκε στον αριθμό των κρατών που συμμετείχαν στη συνυποβολή του σχεδίου ψηφίσματος.

Στον κατάλογο των συνυποβαλλουσών χωρών περιλαμβάνονται:

Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχρέιν, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Δανία, Τζιμπουτί, Ισημερινός, Αίγυπτος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ, Λετονία, Λίβανος, Λιβερία, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μάλτα, Μεξικό, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ομάν, Παναμάς, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Δημοκρατία της Κορέας, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρουάντα, Άγιος Μαρίνος, Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Σερβία, Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Συρία, Ταϊλάνδη, Τιμόρ-Λέστε, Τυνησία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Τανζανία, Ουρουγουάη και Υεμένη.

Μπαλτά: «Αναπόσπαστο μέρος της διεθνούς ειρήνης η προστασία των παιδιών»

Ολοκληρώνοντας την ελληνική παρέμβαση, η Αγλαΐα Μπαλτά επανέλαβε ότι η αποτελεσματικότητα και η ακεραιότητα των υφιστάμενων εντολών και μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να διαφυλαχθούν.

Ευχαρίστησε εκ νέου τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις συνυποβάλλουσες χώρες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επέδειξε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία κατά τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και να επιτευχθεί συναίνεση.

«Η προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», τόνισε η Ελληνίδα πρέσβης, επαναβεβαιώνοντας την αταλάντευτη δέσμευση της Ελλάδας στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις.

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