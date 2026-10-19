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19.10.2026 21:31

Περού: Στις φλόγες κινητήρας αεροσκάφους πριν από την απογείωση – Πανικός στο αεροδρόμιο (Video)

19.10.2026 21:31
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας, 19/10, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Jorge Chávez της Λίμα, στο Περού, όταν κινητήρας αεροσκάφους της LATAM Airlines έπιασε φωτιά λίγο πριν από την απογείωσή του.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν φλόγες και καπνό να βγαίνουν από την αριστερή πλευρά του αεροπλάνου, ενώ επιβάτες κατέγραψαν τις στιγμές ανησυχίας μέσα από την καμπίνα.

Σύμφωνα με την περουβιανή εφημερίδα El Comercio, πρόκειται για την πτήση LA2302, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο Λίμα-Πιούρα.

Η επέμβαση για την απομάκρυνση των επιβατών και των μελών του πληρώματος ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η ανακοίνωση της LATAM Airlines

Την εκδήλωση τεχνικού προβλήματος επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία, η οποία ανέφερε ότι μεριμνά για την εξυπηρέτηση των επιβατών και τη μεταφορά τους σε άλλες πτήσεις.

«Η LATAM Airlines Περού ενημερώνει ότι, σήμερα το πρωί, η πτήση LA2302, που εκτελούσε τη διαδρομή Λίμα–Πιούρα, παρουσίασε ένα απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν πριν από την απογείωση. Οι ομάδες μας παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους επιβάτες που επηρεάστηκαν και φροντίζουν για την επανατοποθέτησή τους σε άλλες πτήσεις το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Η εταιρεία γνωστοποίησε, επίσης, ότι θα ακολουθήσει τεχνικός έλεγχος για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό: «Οι περιστάσεις αυτού του συμβάντος θα αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες. Η LATAM Airlines Perú εκφράζει τη λύπη της για τις ταλαιπωρίες που προκλήθηκαν και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αεροπορική ασφάλεια, μια θεμελιώδη αξία όλων των δραστηριοτήτων της».

Σημειώνεται ότι τα ακριβή αίτια της τεχνικής βλάβης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και διερευνώνται.

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