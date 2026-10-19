Περού: Στις φλόγες κινητήρας αεροσκάφους πριν από την απογείωση – Πανικός στο αεροδρόμιο (Video)

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας, 19/10, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Jorge Chávez της Λίμα, στο Περού, όταν κινητήρας αεροσκάφους της LATAM Airlines έπιασε φωτιά λίγο πριν από την απογείωσή του.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν φλόγες και καπνό να βγαίνουν από την αριστερή πλευρά του αεροπλάνου, ενώ επιβάτες κατέγραψαν τις στιγμές ανησυχίας μέσα από την καμπίνα.

#BREAKING



Imagens impressionantes que chegaram do Aeroporto de Lima mostram fogo saindo do motor de um Airbus A320ceo da LATAM Peru



As chamas também atingiram o pneu e as asas da aeronave



Sem informações de feridos até o momento@OnDisasters pic.twitter.com/Rzir7dTAVx — AEROIN (@aero_in) October 19, 2026

Σύμφωνα με την περουβιανή εφημερίδα El Comercio, πρόκειται για την πτήση LA2302, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο Λίμα-Πιούρα.

Η επέμβαση για την απομάκρυνση των επιβατών και των μελών του πληρώματος ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς.

#Último Ala de un avión de LATAM que iba a Piura se incendió está mañana antes de despegar en el Jorge Chávez. Segundo incidente seguido de la aerolínea (luego de la despresurización del avión que iba a Sao Paulo el viernes). Empresa indica que origen del incidente será evaluado. pic.twitter.com/vIdcnZOOFg October 19, 2026

Η ανακοίνωση της LATAM Airlines

Την εκδήλωση τεχνικού προβλήματος επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία, η οποία ανέφερε ότι μεριμνά για την εξυπηρέτηση των επιβατών και τη μεταφορά τους σε άλλες πτήσεις.

«Η LATAM Airlines Περού ενημερώνει ότι, σήμερα το πρωί, η πτήση LA2302, που εκτελούσε τη διαδρομή Λίμα–Πιούρα, παρουσίασε ένα απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν πριν από την απογείωση. Οι ομάδες μας παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους επιβάτες που επηρεάστηκαν και φροντίζουν για την επανατοποθέτησή τους σε άλλες πτήσεις το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Η εταιρεία γνωστοποίησε, επίσης, ότι θα ακολουθήσει τεχνικός έλεγχος για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό: «Οι περιστάσεις αυτού του συμβάντος θα αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες. Η LATAM Airlines Perú εκφράζει τη λύπη της για τις ταλαιπωρίες που προκλήθηκαν και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αεροπορική ασφάλεια, μια θεμελιώδη αξία όλων των δραστηριοτήτων της».

Σημειώνεται ότι τα ακριβή αίτια της τεχνικής βλάβης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και διερευνώνται.

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