Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Λιλ, Νίκαια και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας – Σε αστυνομικό κλοιό το Παρίσι, στρατό στους δρόμους θέλει δήμαρχος

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Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία κατά τις βραδινές ώρες στη Λιλ και στη Νίκαια, μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, ανέφερε μια πηγή από το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 21.00 (ώρα Ελλάδας) μέχρι τις 7 το πρωί της Τρίτης και αφορά επίσης τις πόλεις Ντουέ, Βατινί και Ντενέν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα συνεχιστεί και τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Η CGT καταδικάζει «τη στρατηγική του χάους που εφαρμόζει η κυβέρνηση»

Η CGT καταδίκασε τη Δευτέρα σε ανακοίνωσή της «τη στρατηγική του χάους που εφαρμόζει η κυβέρνηση» και προειδοποίησε για «τη σοβαρότητα της κατάστασης στη χώρα», καλώντας «όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να κινητοποιούνται ειρηνικά».

«Αντιμέτωποι με τη στρατηγική χάους της κυβέρνησης, ας μείνουμε συγκεντρωμένοι στα αιτήματά μας, ας παραμείνουμε κινητοποιημένοι μέχρι να ικανοποιηθούν», έγραψε η CGT σε αυτή την ανακοίνωση, κατηγορώντας «το δόγμα ασφαλείας της κυβέρνησης ότι στοχοποίησε πολλούς ειρηνικούς διαδηλωτές που τραυματίστηκαν» στις 17 Οκτωβρίου.

Τα συνδικάτα στο Ματινιόν το πρωί της Τετάρτης

Τα συνδικάτα προσκλήθηκαν στο Ματινιόν το πρωί της Τετάρτης από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά τη βία που συγκλόνισε τη Γαλλία στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββάτου κατά του υψηλού κόστους ζωής, δήλωσαν πολλά από αυτά τη Δευτέρα.

Ο δήμαρχος του κεντρικού Παρισιού προτείνει «κλήση του στρατού»

Ο Αριέλ Βέιλ, δήμαρχος του Κέντρου του Παρισιού, ανέφερε στο BFM TV ότι είχε ζητήσει την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας ήδη από την Κυριακή και «γιατί όχι και το αίτημα για στρατό».

«Δεν είναι ιδανικό, αλλά όταν είμαστε υπερφορτωμένοι, δεν έχουμε το προσωπικό και μπορώ να το καταλάβω αυτό, πρέπει να δώσουμε στους εαυτούς μας τα μέσα για να αποτρέψουμε τις λεηλασίες», είπε.

Σε αστυνομικό κλοιό το Παρίσι

Αστυνομικοί κλοιοί έχουν στηθεί στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι, σύμφωνα με τη Le Parisien. Η κυκλοφορία έχει αποκλειστεί για τα αυτοκίνητα στο πάνω μέρος της οδού Turbigo. Μόνο πεζοί και ποδηλάτες επιτρέπεται να διέρχονται. Αρκετά περιπολικά της αστυνομίας φτάνουν στο σημείο, όπου οι αστυνομικοί κάνουν περιπολίες.

Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν εντολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας για την Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ και τους δρόμους γύρω από το Λεζ Αλ στο Παρίσι από τις 23.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) μέχρι τις 7 το πρωί της Τρίτης, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απαγόρευση θα αφορά ασυνόδευτους ανήλικους, ανθρώπους που κουβαλούν σακίδια και ανθρώπους που φορούν μάσκες ή κουκούλες.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Λεκορνί ανακοίνωσε ότι δίνει στους δημάρχους τη δυνατότητα επιβολής τοπικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές της Γαλλίας, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί νέος κύκλος βίαιων επεισοδίων.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε παράλληλα ότι από σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ξεκινά στο Παρίσι μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή 200 ερευνητών, οι οποίοι θα αναλύσουν οπτικό υλικό από τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

BREAKING: "When it’s tough, the state holds together and we reaffirm our confidence in people who are strong enough to make decisions." French Prime Minister Sébastian Lecornu calls for partial curfews after recent protests. https://t.co/U2XlHQyxSm 📺 Sky 501 https://t.co/XVpsRLJkl2 — Sky News (@SkyNews) October 19, 2026

Πολιτική θύελλα και στο βάθος «Κίτρινα Γιλέκα»

Ο Ραφαέλ Γκλιξμάν υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς Place Publique για τις προεδρικές εκλογές έκανε λόγο για «επίθεση κατά της Δημοκρατίας », αναφέροντας συγκεκριμένα την πυρπόληση του δημαρχείου της Λιμόζ και τον βανδαλισμό του δημαρχείου της Μασσαλίας. Ζήτησε την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, επικρίνοντας την έλλειψη διορατικότητας της κυβέρνησης: «Πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε την ύπαρξη μόνο μίας μονάδας ΜΑΤ στη Μασσαλία; Πώς μπορείτε να εξηγήσετε την έλλειψη ομάδων επί τόπου;» ρώτησε και κάλεσε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις πράξεις βίας υπογραμμίζοντας ότι στην αντίθετη περίπτωση ωφελείται η ακροδεξιά. Κατηγόρησε επίσης τον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς και επίσης υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας Ζαν Λικ Μελανσόν ότι με τις ενέργειές του γίνεται αρωγός της Μαρί Λεπέν.

Από την πλευρά του ο Μελανσόν θεώρησε υπεύθυνη για το χάος την κυβέρνηση. Ευθύνες στον Μελανσόν επέρριψε και η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν λεγοντας ότι το κόμμα του εδώ και πολλά χρόνια κινείται σε λογικές βίαιων συγκρούσεων. Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία μίας δομής που θα συνδράμει τους επιχειρηματίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Στην περιοχή του Παρισιού εκτιμάται ότι επλήγησαν περί τα 400 εμπορικά καταστήματα. Για «μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες ασφαλείας», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), Ζορντάν Μπαρντελά, επισημαίνοντας ότι «η Γαλλία έχει ταπεινωθεί» και ότι απαιτούνται «πολύ ισχυρά μέτρα», ενώ απείλησε ότι αν εκλεγεί θα διαλύσει «όλες τις ακροαριστερές οργανώσεις».

Ο υποψήφιος της Αναγέννησης (σ.σ. του κόμματος του Μακρόν), Γκαμπριέλ Ατάλ, – μια από τις πιο ακραίες φωνές, παρά τον «κεντρώο» χαρακτήρα του κόμματος – υποστήριξε ότι «όλες οι δυνάμεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ασφάλεια του γαλλικού λαού». Υποστήριξε επίσης «προσωρινά» «τη χρήση ενόπλων δυνάμεων». Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπήρξε «σαφώς» «μια αποτυχία» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κήρυξης «κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

Την ίδια στιγμή, πάντως, το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» καλεί σε νέες διαδηλώσεις το ερχόμενο Σάββατο. Ήδη σε δημοσιεύματα γίνεται αναφορά για τη «μεγάλη επιστροφή των Κίτρινων Γιλέκων», καθώς το φετινό φθινόπωρο έχει ομοιότητες με αυτό του Νοεμβρίου 2018, όταν ξέσπασαν οι βίαιες κινητοποιήσεις με αφορμή τη δυσαρέσκεια για τις τιμές των καυσίμων.

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