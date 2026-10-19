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19.10.2026 11:38

Το μπέρδεμα του Άδωνι με τα βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι

19.10.2026 11:38
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Μπέρδεμα με τα βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι: ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέβασε στο Χ ανάρτηση με βίντεο διαδηλωτών που κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, γράφοντας: «Δείτε εικόνα από τις διαδηλώσεις στην Γαλλία. Τί παρατηρείτε; Ούτε μια Γαλλική Σημαία. Μόνον Παλαιστίνη….η Ευρώπη στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της».

Ωστόσο, όπως του επισήμανε η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά, «οι εικόνες που μας δείχνετε δεν είναι από τις τωρινές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Το βίντεο που ανεβάσατε είναι από διαδήλωση για την Παλαιστινη στο Παρίσι στις 22/10/2023. Παρακαλώ διορθώστε. Ευχαριστώ».

Πάντως, ο υπουργός δεν άλλαξε γνώμη, καθώς σημείωσε ότι «πράγματι η εικόνα της διαδήλωσης αυτής δεν είναι από σήμερα αλλά πριν από μερικές μέρες. Και; Η ουσία του σχολίου μου δεν αλλάζει. Η Γαλλία και η Ευρώπη πλέον απειλούνται σοβαρά».

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