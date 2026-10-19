Το μπέρδεμα του Άδωνι με τα βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι

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Μπέρδεμα με τα βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι: ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέβασε στο Χ ανάρτηση με βίντεο διαδηλωτών που κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, γράφοντας: «Δείτε εικόνα από τις διαδηλώσεις στην Γαλλία. Τί παρατηρείτε; Ούτε μια Γαλλική Σημαία. Μόνον Παλαιστίνη….η Ευρώπη στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της».

Δείτε εικόνα από τις διαδηλώσεις στην Γαλλία. Τί παρατηρείτε; Ούτε μια Γαλλική Σημαία. Μόνον Παλαιστίνη….η Ευρώπη στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της https://t.co/jR7kQxrMB0 October 18, 2026

Ωστόσο, όπως του επισήμανε η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά, «οι εικόνες που μας δείχνετε δεν είναι από τις τωρινές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Το βίντεο που ανεβάσατε είναι από διαδήλωση για την Παλαιστινη στο Παρίσι στις 22/10/2023. Παρακαλώ διορθώστε. Ευχαριστώ».

Κύριε υπουργέ οι εικόνες που μας δείχνετε δεν είναι από τις τωρινές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Το βίντεο που ανεβάσατε είναι από διαδήλωση για την Παλαιστινη στο Παρίσι στις 22/10/2023. Παρακαλώ διορθώστε. Ευχαριστώ. (Πηγή : @brutofficiel) https://t.co/YvTSTF33RM pic.twitter.com/ttXc0MluhU — Maria Denaxa (@mdenaxa) October 18, 2026

Πάντως, ο υπουργός δεν άλλαξε γνώμη, καθώς σημείωσε ότι «πράγματι η εικόνα της διαδήλωσης αυτής δεν είναι από σήμερα αλλά πριν από μερικές μέρες. Και; Η ουσία του σχολίου μου δεν αλλάζει. Η Γαλλία και η Ευρώπη πλέον απειλούνται σοβαρά».

Πράγματι η εικόνα της διαδήλωσης αυτής δεν είναι από σήμερα αλλά πριν από μερικές μέρες. Και; Η ουσία του σχολίου μου δεν αλλάζει. Η Γαλλία και η Ευρώπη πλέον απειλούνται σοβαρά October 18, 2026

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