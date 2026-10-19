Θα πάει… Καραμανλή ο Σαμαράς;

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Όπως είναι γνωστό, ο Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει στις 25 Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο σε εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού για την επέτειο της 28 Οκτώβριου.

Αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Ένωση έχει προσκαλέσει και τον Αντώνη Σαμαρά να παραστεί με τις πληροφορίες να λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα απαντήσει.

Το σίγουρο είναι ότι, είτε πάει είτε δεν πάει, η… σημειολογία θα είναι έντονη και θα σχολιαστεί από όλες τις πλευρές, ειδικά μετά την απόφαση Καραμανλή να μην παράσχει στήριξη στο κόμμα που ετοιμάζει.

Για να δούμε…

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