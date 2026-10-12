Έρχεται νέα παρέμβαση Καραμανλή, λίγο πριν την επέτειο του «Όχι»

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Στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, στις 25 Οκτωβρίου, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και του έπους του 1940.

Η επιλογή του κοινού δεν είναι καθόλου τυχαία: οι απόστρατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν ένα αρκετά συμπαγές σύνολο ψηφοφόρων που πάντα «γέρνει» δεξιά και, ταυτόχρονα έχει άποψη και θέση για τα εθνικά θέματα – έστω κι αν δεν την εκφράζει δημοσίως.

Ως εκ τούτου, η ομιλία Καραμανλή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και, όπως λένε ορισμένες… κακές γλώσσες, με προβληματισμό στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, το οποίο βλέπει έναν πρώην πρόεδρο της ΝΔ και πρώην πρωθυπουργό να παίρνει όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις από την παράταξη…

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