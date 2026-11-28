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Ο Αντίνοος Αλμπάνης βρέθηκε καλεσμένος στην «Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Ο γοητευτικός ηθοποιός ανέφερε το πως κατάφερε να ξεπεράσει τη συστολή του, τις ανατρεπτικές εκφωνήσεις που έχει κάνει και για τη συνεργασία του με τη Χαρούλα Αλεξίου στο «Maestro».

«Έχω κάνει εκφωνήσεις και σε σουβλατζίδικα»

«Αρκετοί συνάδελφοι σαν κι εμένα ανεβαίναμε να πούμε ένα ποιήμα στη σκηνή και ίδρωνε ο σβέρκος μας κι τα χέρια μας και είπαμε ότι αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον φόβο κατάματα.

Κάποια στιγμή είπα “θες αυτή την κόλαση της συστολής; Ανέβα στη σκηνή να εκφραστείς και να μπεις σε μια θεατρική ομάδα”», εξομολογήθηκε ο Αντίνοος Αλμπάνης.

«Έχω κριντζάρει με ρόλο μου»

«Έχω κάνει εκφωνήσεις και σε σουβλατζίδικα. Έχω κάνει και στα Στρουμφάκια, τη φωνή του Σκουντούφλη.

Δεν χρειαζόταν να γυρίσω πίσω σε ρόλο για να κριντζάρω. Το έκανα την ώρα που έπαιζα. Δεν μπορώ να πω γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πίστεψαν αυτή τη δουλειά.

Στην ελληνική τηλεόραση σου τάζουν πολλά και όλα γίνονται τεράστια και έρχεται η ώρα του γυρίσματος που λες μήπως θα έπρεπε να ντραπούμε;», είπε σε άλλο σημείο.

Για τον ρόλο του ωραίου που του έδιναν ανέφερε: «Υπήρχε η περίοδος με τα περιοδικά, που έπρεπε να μπεις και να κουμπώσεις σε κάτι. Μπήκα στη δουλειά για να καταλάβω τη ζωή. Δεν μπορούσα να κάνω πράγματα που δεν τα πιστεύω και δεν είναι ενδιαφέροντα».

«Λες “δεν μπορώ να παίζω με τη Χαρούλα Αλεξίου”»

Για τη συνεργασία του με τη Χαρούλα Αλεξίου στο «Maestro» δήλωσε: «Είναι τόσο πολύ κάπως αυτή η συνθήκη, που νομίζω ότι είναι σαν να βλέπεις κάποιον όνειρο ή ταινία.

Το ότι κάνουμε μαζί break, θα φάμε μαζί και θα βρεθούμε μετά το γύρισμα και θα κάνουμε πλάκα. Καταλαβαίνεις ότι μιλάς με τη Χαρούλα Αλεξίου και την ίδια στιγμή λες “μα δεν μπορεί να μιλώ και να παίζω με τη Χαρούλα Αλεξίου”.

«Είναι πάρα πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, αλλά ο μύθος της την έχει ξεπεράσει. Στο δικό μου μυαλό κάτι δεν κουμπώνει.

Δεν υπάρχει τίποτα στον πλανήτη Γη που να κάνει τη Χαρούλα Αλεξίου να απομυθοποιηθεί. Κάνει οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς που περιέχει νοιάξιμο, φροντίδα, παρουσία».

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