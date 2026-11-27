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Σε χιονισμένο σκηνικό φωτογραφήθηκε η Σίντνεϊ Σουίνι, παρουσιάζοντας τη νέα εορταστική συλλογή της εταιρείας εσωρούχων της, Syrn, ενόψει των Χριστουγέννων.

Η ηθοποιός, στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, εμφανίζεται ξαπλωμένη πάνω σε κόκκινο σατέν ύφασμα με λευκή γούνινη επένδυση, φορώντας εσώρουχα της συλλογής «Seductress Holiday». Στο καρουζέλ περιλαμβάνονται και άλλα στιγμιότυπα που τη δείχνουν να ποζάρει με λευκά, κόκκινα και μαύρα εσώρουχα.





«Άτακτη ή φρόνιμη… Κυκλοφόρησαν νωρίτερα οι δύο τελευταίες εορταστικές συλλογές της Syrn, μόνο γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να μοιραστώ λίγο περισσότερο υλικό από τη χριστουγεννιάτικη φωτογράφισή μας, γιατί ξέρετε πόσο αγαπώ τις γιορτές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.



Η φωτογράφιση αποτελεί μέρος της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας του brand, η οποία απαρτίζεται επίσης από σκηνές εμπνευσμένες από τις ταινίες «Μόνος στο σπίτι».

Η σειρά «Seductress», την αισθητική της οποίας έχει επιμεληθεί η ίδια η Σουίνι, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σουτιέν με βαθύ ντεκολτέ, κορσέδες, ζαρτιέρες και ασορτί εσώρουχα.

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