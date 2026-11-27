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Το «παρών» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές έδωσε η Μόνικα Μπελούτσι, καταφέρνοντας για ακόμα μια φορά να κερδίσει τις εντυπώσεις!
Επιλέγοντας μια μαύρη δημιουργία από παγιέτα, η Ιταλίδα ηθοποιός βρέθηκε στη διοργάνωση για να παρουσιάσει την ταινία «Ketticè», τη δεύτερη μεγάλου μήκους δημιουργία του Τζοβάνι Τορτορίτσι, με την προβολή της στο Μαρακές να αποτελεί, μάλιστα, έναν ακόμη σημαντικό σταθμό για το φιλμ, που τον περασμένο Αύγουστο είχε διακριθεί στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, χαρίζοντας στη Μπελούτσι το βραβείο Pardo καλύτερης ερμηνείας.
Συγκεκριμένα, η 62χρονη ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση μια δημιουργία του οίκου Fendi, του οποίου είναι πρέσβειρα. Το μακρύ φόρεμα είχε χαλαρή, ρευστή γραμμή και ήταν καλυμμένο με μαύρες μικροσκοπικές παγιέτες, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με τσάντα Baguette του ιταλικού οίκου, επίσης διακοσμημένη με παγιέτες και διαμαντένια σκουλαρίκια.
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