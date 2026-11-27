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Για τα MadWalk που φέτος παρουσίασε η ίδια μίλησε η Βίκυ Καγιά, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στην 11χρονη κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα της εκδήλωσης.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», το μοντέλο και παρουσιάστρια εξέφρασε τα συναισθήματά της, δηλώνοντας περήφανη για την κόρη της και την εξέλιξή της.

Τόνισε δε, ότι η μικρή μάλλον δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, καθώς έχει αφοσιωθεί στην ιππασία και ονειρεύεται να ασχοληθεί σοβαρά με τον συγκεκριμένο χώρο.

«Ένιωσα πάρα πολύ περήφανη, δεν ήθελα να κλάψω γιατί μου είχε βάλει eyeliner η make up artist και μου είχε πει έτσι και κλάψεις θα σε σκοτώσω, γιατί είχαμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ήμουν πολύ περήφανη, είμαι καθημερινά πολύ περήφανη που τη βλέπω και μεγαλώνει και να εξελίσσεται. Δεν μου λέει ότι θέλει να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, νομίζω ότι το ξέχασε ήδη. Επειδή έχει ιδιαίτερη αγάπη στα άλογα, ιππεύει και πηδάει σε εμπόδια και είναι όνειρο ζωής της να γίνει σοβαρή αμαζόνα, ιππέας, μου είπε “ωραία μαμά, το κάναμε σωστά, θα μου πεις τώρα πώς θα κάνουμε τα κοτσιδάκια στο άλογο;”. Σαν να μην έχει γίνει ποτέ» τόνισε.

Όπως βλέπουμε στα σχετικά πλάνα από τη λαμπερή βραδιά, η 11χρονη εμφανίζεται με ένα ριγέ φόρεμα και ψηλές κάλτσες να περπατάει στη σκηνή, ενώ είχε αφήσει τα ξανθά μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της.

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