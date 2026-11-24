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Μια εμφάνιση – έκπληξη στην πασαρέλα του MadWalk 2026 έκανε η 11χρονη κόρη της Βίκυς Καγιά, που -όπως φαίνεται- ακολουθεί τα «χνάρια» της μητέρας της στον χώρο της μόδας.

Το βράδυ της Δευτέρας (23/11), η Μπιάνκα Κρασσά ανέβηκε στη σκηνή του σόου όπου η μόδα συναντά τη μουσική, φορώντας ένα ριγέ φόρεμα και ψηλές κάλτσες.

Μοιράστηκε, μάλιστα, τη σκηνή με τη μητέρα της, η οποία ήταν ταυτόχρονα και η παρουσιάστρια της φετινής διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι η Μπιάνκα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά της Βίκυς Καγιά και του συζύγου της, Ηλία Κρασσά. Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 2015, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Κάρολος.

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