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Ελαιογραφία του 19ου αιώνα, που ανακαλύφθηκε εκ νέου αφού αγοράστηκε έναντι 20 αγγλικών λιρών σε κατάστημα μη κυβερνητικής οργάνωσης, ενδέχεται να πωληθεί σε δημοπρασία έως και 20.000 λίρες.

Το έργο «Cape Schanck, Victoria», του Ρωσο-Ελβετού καλλιτέχνη Νικόλας Σεβαλιέ, εντοπίστηκε σε κατάστημα στο Μεϊντενχέντ του Μπέρκσαϊρ, σύμφωνα με το BBC.

A rediscovered 19th Century oil painting bought for £20 in a charity shop could be auctioned for up to £20,000.https://t.co/eZCSfZlSnZ

Cape Schanck, Victoria, by Russian-Swiss artist Nicholas Chevalier, was discovered in a charity shop in Maidenhead, Berkshire. pic.twitter.com/HRTQKmKvgM — Richard S (@Richard01173388) November 23, 2026

Το θέμα περιήλθε στην αντίληψη του Έντριαν Μπίντελ, από τον οίκο δημοπρασιών Olympia Auctions του Λονδίνου, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο πίνακας ήταν έργο του Σεβαλιέ που ήταν χαμένο εδώ και 160 χρόνια.

«Το ότι εντοπίστηκε τώρα, εντελώς απροσδόκητα, σε μια γωνιά ενός βρετανικού εμπορικού δρόμου, αποτελεί ένα εξαιρετικό εύρημα» δήλωσε.

Ο πίνακας χρονολογείται από το 1862 και απεικονίζει τηn τραχιά ακτογραμμή στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου Μόρνινγκτον της Αυστραλίας, που βρίσκεται περίπου 96 χλμ. νότια της Μελβούρνης.

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε ότι, από τις πέντε απεικονίσεις του Ακρωτηρίου Σανκ (Cape Schanck) που φιλοτέχνησε ο Σεβαλιέ εκείνη τη χρονιά «en plein air» δηλαδή ζωγραφισμένες απευθείας μπροστά στο τοπίο που απεικονίζουν, μόνο δύο ήταν γνωστές μέχρι σήμερα ότι έχουν διασωθεί.

Η εμφάνισή του «καλύπτει ένα μακροχρόνιο κενό στην τεκμηριωμένη ιστορία του έργου του Σεβαλιέ» αναφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών.

Γεννημένος στην Αγία Πετρούπολη από Ελβετό πατέρα και Ρωσίδα μητέρα, ο Σεβαλιέ εγκαταστάθηκε στην Ελβετία το 1845, όπου φοίτησε στην Ακαδημία Σχεδίου που συνδεόταν με το Μουσείο Αρλό (Musée Arlaud) στη Λωζάνη. Το 1848 σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Το 1851 ταξίδεψε στο Λονδίνο για να επισκεφθεί τη Μεγάλη Έκθεση• εκεί εκπαιδεύτηκε επίσης στη λιθογραφία και παρουσίασε υδατογραφίες στη Βασιλική Ακαδημία..

Ο Σεβαλιέ μετακόμισε στη Μελβούρνη το 1854 και βρήκε εργασία στο περιοδικό Melbourne Punch. Παράλληλα με την εργασία του ως εικονογράφος για εμπορικούς σκοπούς, το 1865 εξέδωσε μια συλλογή από 12 πίνακες τοπίων, οι οποίες ξεχωρίζουν ως τα πρώτα δείγματα χρωμολιθογραφίας στην Αυστραλία. Την ίδια περίοδο, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της Εταιρείας Καλών Τεχνών της Βικτώριας.

Αφού εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο το 1870, ο Σεβαλιέ έλαβε πολυάριθμες παραγγελίες από τη βασιλική οικογένεια. Ταξίδευε επίσης τακτικά στην Ελβετία για να ζωγραφίσει.

Ο πίνακας «Cape Schanck, Victoria» θα πωληθεί σε δημοπρασία στις 9 Δεκεμβρίου.

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