Takeaways by to pontiki AI Οι τουρκικές Αρχές ολοκλήρωσαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή Σαριγέρ χωρίς να εντοπίσουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την παρουσία λιονταριού.

Η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι, έπειτα από προσεκτική εξέταση νέων βίντεο, το ζώο που καταγράφηκε δεν είναι λιοντάρι ούτε άλλο μεγάλο αιλουροειδές.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν κλιμάκια της χωροφυλακής, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και κτηνιατρικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας drones με θερμικές κάμερες και επίγεια μέσα.

Οι εισαγγελικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβωθεί η προέλευση του ζώου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος ιδιοκτήτης.

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Κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία λιονταριού στην Κωνσταντινούπολη δεν εντόπισαν οι τουρκικές Αρχές, παρά την εκτεταμένη επιχείρηση που στήθηκε στην περιοχή Σαριγέρ, έπειτα από ανεπιβεβαίωτες αναφορές για την εμφάνιση μιας λέαινας.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης, από την εξέταση νέων βίντεο, στα οποία το ζώο καταγράφεται από διαφορετικές γωνίες, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται ούτε για λιοντάρι ούτε για κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς.

Ο συναγερμός είχε σημάνει το βράδυ της Κυριακής, όταν οι Αρχές έλαβαν αναφορά για την εμφάνιση λιονταριού σε δασική έκταση πάνω από αθλητικές εγκαταστάσεις στη συνοικία Ουσκουμρούκιοϊ.

«Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ερευνών δεν βρέθηκε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να αποδεικνύει την παρουσία λιονταριού στην περιοχή», ανέφερε η νομαρχία σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, επισήμανε ότι όλες οι αναφορές αξιολογούνται προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, ενώ πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

❝Aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır❞ İstanbul Valiliğinden Sarıyer’de aslan görüldüğü iddiasına ilişkin açıklama ⤵️ — Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır — Görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir — Tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz https://t.co/AfqizNwJiU November 23, 2026

Κωνσταντινούπολη: Μεγάλη επιχείρηση με drones και θερμικές κάμερες

Στη συντονισμένη επιχείρηση εντοπισμού του ζώου συμμετείχαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων, της χωροφυλακής, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), καθώς και των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης και του Δήμου Σαριγέρ.

Sarıyer’de aslan görüldü ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve drone sevk edildi; ama valilik ‘somut bulgu yok’ diyor. 30 bin tweet’le trend olan bu paniğin gerçeklik payı ne? 🦁 https://t.co/7p0I61kU8A November 24, 2026

Εκτός από τις επίγειες έρευνες, πραγματοποιήθηκαν εναέριες σαρώσεις με drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν δολώματα και παγίδες με κάμερες που ενεργοποιούνται με την ανίχνευση κίνησης.

Τη Δευτέρα οι Αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση πεζών και οχημάτων σε δασική περιοχή αναψυχής στο Σαριγέρ, καθώς συνεχίζονταν οι έρευνες για το ζώο που αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν λιονταρίνα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας επέβαλαν περιορισμούς στην πρόσβαση τόσο στην περιοχή των ερευνών όσο και σε γειτονικές κατοικημένες ζώνες, ενώ δημιουργήθηκε κέντρο επιχειρήσεων για τον συντονισμό των προσπαθειών σύλληψης του ζώου ζωντανού.

Ο δήμαρχος του Σαριγέρ, Μουσταφά Οκτάι Ακσού, δήλωσε ότι τα drones με τις θερμικές κάμερες δεν εντόπισαν κανένα θερμικό ίχνος στην έκταση των 50 στρεμμάτων που ερευνήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Μέχρι τη Δευτέρα, οι έρευνες είχαν επεκταθεί σε πέντε διαφορετικά σημεία σε τρεις συνοικίες.

Η Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων είχε ανακοινώσει το βράδυ της Κυριακής ότι τα συνεργεία είχαν εντοπίσει το ζώο σε δασική περιοχή και ότι κτηνίατροι συνέδραμαν στις προσπάθειες σύλληψής του. Ωστόσο, μέχρι τη Δευτέρα παρέμενε άγνωστο πού βρισκόταν.

#SONDAKİKA 🚨 İhbarın yapıldığı ilk dakikalara ait olan ve Aslan değilmiş diye şüpheye düşüren o görüntü 👇🏻 Aslan ihbarı yapıldığı ilk dakikalara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Özel bir sitenin bahçesinde görülen hayvanım aslan olmadığı belirlendi. İşte o hayvanın görüntüsü ortaya çoktı. #aslan #SarıyerAslanı #Sariyer — Dilek YAMAN DEMİR (@dlk_ymn) November 23, 2026

Το βίντεο με τις κότες και το ενδεχόμενο εκτροφής σε αιχμαλωσία

Την ίδια ώρα, οι εισαγγελικές Αρχές της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί σε ποιον ανήκει το ζώο και από πού ενδεχομένως διέφυγε.

Σύμφωνα με τον Ακσού, σε υλικό από κάμερες ασφαλείας το ζώο εμφανίζεται να περνά δίπλα από κότες χωρίς να τους επιτίθεται, γεγονός που πυροδότησε εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να είχε μεγαλώσει σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιος ιδιοκτήτης και ότι το συγκεκριμένο ενδεχόμενο παραμένει ανεπιβεβαίωτο.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που δουν το ζώο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

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