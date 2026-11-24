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Μια τραγωδία έχει συγκλονίσει την Γερμανία καθώς πέντε από τα επτά μέλη μιας οικογένειας, βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα στην πόλη Κελ, στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου οι γονείς και τρία από τα πέντε παιδιά τους βρέθηκαν νεκρά, πιθανότατα από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

Τα άλλα δύο παιδιά κατάφεραν να βγουν, ωστόσο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και εξετάζεται ακόμη και η αεροδιακομιδή τους σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στη Γαλλία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ένας 46χρονος πατέρας, η 74χρονη μητέρα του και τρία παιδιά ηλικίας από 10 έως 14 ετών.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το πρωί της Δευτέρας, όταν διαπιστώθηκε ότι αρκετά από τα παιδιά δεν είχαν εμφανιστεί στο σχολείο. Μία γνωστή της οικογένειας ανησύχησε και αποφάσισε να επισκεφθεί το διαμέρισμα, προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Όταν κανείς δεν ανταποκρίθηκε στο κουδούνι, ειδοποιήθηκαν η αστυνομία και στη συνέχεια η πυροσβεστική.

Η είσοδος στο διαμέρισμα αποδείχθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ειδικοί ανιχνευτές αερίου ενεργοποιήθηκαν μόλις οι δυνάμεις διάσωσης άνοιξαν την πόρτα, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση για πιθανή διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα. Μάλιστα, ένας αστυνομικός και μία γυναίκα που επιχείρησαν αρχικά να εισέλθουν στον χώρο υπέστησαν ελαφρά συμπτώματα από την έκθεση στο αέριο και χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Οι πυροσβέστες, περίπου 30 στον αριθμό, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν προστατευτικό εξοπλισμό για να εισέλθουν με ασφάλεια στο διαμέρισμα. Παράλληλα, ελέγχθηκαν και τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κινδυνεύουν και άλλοι ένοικοι.

Πλέον σε εξέλιξη είναι έρευνες για να διαπιστωθεί αν η διαρροή προήλθε από βλάβη, ή αν πίσω από την υπόθεση ενδέχεται να βρίσκεται εγκληματική ενέργεια, κάτι που ακόμη δεν έχουν αποκλείσει οι αρχές.

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