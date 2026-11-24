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Τι θα άλλαζε η Ferrari αν παρουσίαζε σήμερα το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Ο διευθύνων σύμβουλος της μάρκας δείχνει τα χρώματα που διάλεξε το Μαρανέλο και τον φακό με τον οποίο φωτογραφήθηκε η Luce.

Την πιο ενδιαφέρουσα απάντηση στη συζήτηση γύρω από την εμφάνιση της Ferrari Luce τη δίνουν όσοι την έχουν ήδη παραγγείλει. Όπως αποκάλυψε ο Benedetto Vigna, CEO της ιταλικής μάρκας, οι πελάτες που θα παραλάβουν την πρώτη ηλεκτρική Ferrari το 2027 έχουν επιλέξει διαφορετικές αποχρώσεις από εκείνες με τις οποίες τη γνώρισε το κοινό. Για τον ίδιο, αυτή ήταν η μία από τις δύο αστοχίες στην παρουσίαση ενός αυτοκινήτου που δίχασε όσο λίγα μοντέλα του Μαρανέλο.

Ο Vigna μίλησε για τη Luce με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ferrari» του Tommaso Ebhardt, επικεφαλής του γραφείου του Bloomberg στο Μιλάνο. Όπως μας μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας από το ιταλικό Quattroruote, η συζήτηση πέρασε από την πρώτη εντύπωση που άφησε η ηλεκτρική Ferrari στο κλίμα που συναντά ο ίδιος στους Ευρωπαίους προμηθευτές, αλλά και στις απαιτήσεις του από τη Scuderia.

Αστοχία στις αποχρώσεις, λάθος ο «φακός» στην επίσημη φωτογράφιση

Κατά τον Vigna, οι αποχρώσεις που επέλεξε η Ferrari για την παρουσίαση ταίριαζαν στις προτιμήσεις συγκεκριμένων αγορών και ηλικιακών ομάδων. Οι παραγγελίες έδειξαν πόσο διαφορετικό γούστο μπορεί να έχει εκείνος που διαμορφώνει τη δική του Luce. Το μάθημα για το Μαρανέλο είναι να σκέφτεται εξαρχής πώς θα δει το αυτοκίνητο το διεθνές κοινό και στη συνέχεια να προσαρμόζει την παρουσίασή του σε κάθε αγορά.

Το δεύτερο λάθος, σύμφωνα με τον CEO, έγινε στη φωτογράφιση. Ο Vigna στάθηκε σε μια λεπτομέρεια που σπάνια σχολιάζει δημόσια ο επικεφαλής μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εστιακή απόσταση που χρησιμοποιήθηκε ταίριαζε, κατά τη γνώμη του, περισσότερο σε φωτογράφιση αντικειμένου βιομηχανικού σχεδιασμού παρά σε αυτοκίνητο. Για τους περισσότερους, όμως, εκείνες οι εικόνες ήταν η πρώτη ευκαιρία να κρίνουν τις αναλογίες της Luce, πολύ πριν μπορέσουν να τη δουν από κοντά.

Ο CEO της Ferrari ζητάει από ευρωπαϊκή βιομηχανία περισσότερο θάρρος

Ο Vigna περιέγραψε τη Ferrari ως «μια startup 80 ετών». Αυτό που θέλει να διατηρήσει η εταιρεία, εξήγησε, είναι η διάθεση των ανθρώπων της να δοκιμάζουν κάτι καινούργιο, να παίρνουν ρίσκα και να διορθώνουν γρήγορα μια αστοχία. Στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία διακρίνει μεγάλη… βραδύτητα, αν και στις συναντήσεις του με προμηθευτές αρχίζει να βλέπει μια αλλαγή.

Το 2022 και το 2023, θυμάται, έφευγε συχνά από τέτοιες συναντήσεις με την αίσθηση ότι οι συνομιλητές του περίμεναν μοιρολατρικά να δουν τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Σήμερα, κάποιοι κατασκευαστές ψάχνουν ήδη ανάπτυξη και δουλειά και σε άλλους τομείς. Ανάμεσά τους υπάρχουν κατασκευαστές ψυγείων αυτοκινήτων που εξετάζουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για την ψύξη κέντρων δεδομένων. Αυτή είναι και η ευκαιρία που βλέπει μέσα στην κρίση ο Vigna, όταν ζητά από την ευρωπαϊκή βιομηχανία περισσότερο θάρρος και αισιοδοξία.

Καλοί οι αγώνες, αλλά πρέπει και να «αποφέρουν καρπούς»

Για την ένταση ανάμεσα στον Lewis Hamilton και τον Charles Leclerc, ο Vigna αρκέστηκε να πει ότι οι δύο οδηγοί τα βρήκαν και ότι ο επικεφαλής της ομάδας, Fred Vasseur, έχει ήδη τοποθετηθεί. Για την απόδοση της Scuderia ήταν πιο συγκεκριμένος. Η Ferrari χρειάζεται ανταγωνιστικό μονοθέσιο, σωστή στρατηγική και ομάδα που να μπορεί να τα συνδυάσει. Εκεί, παραδέχθηκε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Οι αγώνες αντοχής, από την άλλη, έχουν δώσει στο Μαρανέλο μεγάλες χαρές, ενώ η πίστα παραμένει το πεδίο όπου οι μηχανικοί μπορούν να πειραματιστούν πιο ελεύθερα με τεχνολογίες που αργότερα περνούν σε μοντέλα παραγωγής, από τη 12Cilindri έως τη Luce. Ο Vigna, πάντως, θύμισε και τι περιμένει η Ferrari σε αντάλλαγμα για τα χρήματα που επενδύει στους αγώνες. Η τεχνογνωσία περνά στα αυτοκίνητα δρόμου, αλλά η Scuderia έχει και την ευθύνη να κερδίζει.

Πηγή: autotypos.gr

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