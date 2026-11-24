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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση με τον Γιάννη Τσαπρούνη, τον Διευθυντή της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030».
Το συνέδριο πραγματοποιείται από τον «Ελεύθερο Τύπο», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.
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