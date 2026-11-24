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Τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με drone που βύθισε ρωσικό πολεμικό πλοίο σε ναυτική βάση της Λιβύης, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «ο στρατιωτικός στόλος της Ρωσίας και τα δίκτυα logistics της δεν έχουν ασφαλείς διαδρομές ούτε καν πολύ πέρα ​​από τη Μαύρη Θάλασσα».

Το χτύπημα στη Βεγγάζη έκανε σαφή αυτή την προειδοποίηση. Το Κίεβο αναφέρει ότι επτά ουκρανικά ναυτικά drone βύθισαν τη ρωσική κορβέτα Merkury, κατέστρεψαν το ελικόπτερο Ka-27 και επίσης χτύπησαν το πλοίο μεταφοράς όπλων MV Angara. Δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι η κορβέτα ανατράπηκε και βυθίστηκε. Η Merkury, που τέθηκε σε λειτουργία το 2023, ήταν ένα σύγχρονο πολεμικό πλοίο, σχεδιασμένο για να πολεμά πλοία και υποβρύχια και να αμύνεται έναντι αεροπορικών επιθέσεων. Η Ουκρανία επεκτείνει τη θαλάσσια φθορά της Ρωσίας και στη Μεσόγειο.

Τα 11 πλοία που κατονομάζονται σε περιστατικά που διεκδικούνται ή θεωρούνται ότι εμπλέκεται η Ουκρανία από τον Αύγουστο του 2025 απεικονίζουν τέσσερα επικαλυπτόμενα σύνολα στόχων σύμφωνα με το Middle East Eye. Το πρώτο είναι τα «θαλάσσια πολεμικά πλοία», όπως για παράδειγμα το Merkury. Το δεύτερο είναι το «στρατιωτικό μεταγωγικό»: Το Angara χτυπήθηκε κοντά στη Βεγγάζη, ενώ το Sparta II χτυπήθηκε στον Κόλπο της Φινλανδίας, ενώ κατευθυνόταν προς τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Ούτε ένα πολεμικό πλοίο ούτε ένα ναυτικό πλοίο ανεφοδιασμού πρέπει να συγχέονται με ένα πετρελαιοφόρο ή τον «σκιώδη στόλο». Αυτή είναι μια διαφορετική κατηγορία.

Το τρίτο είναι τα «εμπορικά πλοία» που μεταφέρουν στρατιωτικό φορτίο. Οι Ειδικές Επιχειρησιακές Δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν το Port Olya-4 τον Αύγουστο του 2025, λέγοντας ότι μετέφερε ιρανικά εξαρτήματα και πυρομαχικά Shahed μέσω του διαδρόμου της Κασπίας. Το ρωσικό φορτηγό πλοίο Lady Mariia φέρεται να δέχτηκε επίθεση μεταξύ Κρήτης και Λιβύης τον Σεπτέμβριο. Τέταρτον, ο «πόλεμος των τάνκερ»: Τα ρωσικά δεξαμενόπλοια που δέχτηκαν επίθεση περιλαμβάνουν τα Kairos, Virat και Dashan στη Μαύρη Θάλασσα και Qendil στη Μεσόγειο, μαζί με ύποπτες επιχειρήσεις κατά του μεταφορέα LNG Arctic Metagaz και του Mersin στα ανοικτά της Σενεγάλης.

Τι επιδιώκει το Κίεβο

Οι «μακροπρόθεσμες κυρώσεις» του Κιέβου επιδιώκουν στρατιωτικά χτυπήματα κατά των στρατιωτικών ναυτικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και του ενεργειακού εμπορίου που παρακάμπτει τις κυρώσεις. Ο επιχειρησιακός στόχος φαίνεται να είναι η σωρευτική φθορά: καταστροφή πλατφορμών μάχης, διακοπή παραδόσεων και αναγκασμός της Ρωσίας να διασκορπίσει τα σπανιότερα περιουσιακά στοιχεία προστασίας. Το στρατηγικό τεστ είναι εάν οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις περιορίζουν την ικανότητα της Μόσχας να διατηρήσει τον πόλεμο και τις στρατιωτικές της αναπτύξεις στο εξωτερικό.

Μια βιώσιμη εκστρατεία θα απαιτούσε επαναλαμβανόμενη αναπλήρωση drones, πυρομαχικών, καυσίμων και ανταλλακτικών, καθώς και πολιτική πρόσβαση και νομιμoποίηση με τη μορφή συναίνεσης από τις κυβερνήσεις υποδοχής για οποιαδήποτε χρήση των λιμανιών, των παράκτιων εγκαταστάσεων ή των χωρικών υδάτων τους παράλληλα με επιτυχημένες επιθέσεις. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, η Μαύρη Θάλασσα χαρακτηριζόταν ως «η πιο θανατηφόρα ναυτιλιακή οδός στον κόσμο», με περισσότερα από 570 πλοία να έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια του 2026 και τουλάχιστον 40 ναυτικούς να έχουν σκοτωθεί, έναντι 24 που σκοτώθηκαν στο Ορμούζ.

Οι επιθέσεις της Ρωσίας έχουν στραγγαλίσει τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών και έχουν θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή επισιτιστική ασφάλεια, καθιστώντας την αντίσταση του Κιέβου οικονομική αναγκαιότητα. Η σύνδεση του θεάτρου μεταξύ της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και του Κόλπου υπενθυμίζει τη σοβιετική στρατιωτική σκέψη για αμοιβαία υποστηριζόμενα μέτωπα, χωρίς να υπονοεί ένα ενιαίο επίσημο θέατρο. Το ναυτικό δόγμα του 2022 της Ρωσίας θέτει τις προτεραιότητες της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου εντός της περιφερειακής στρατιωτικής της κατεύθυνσης στον Ατλαντικό.

Τα ουκρανικά drone

Για παράδειγμα, από την επέμβαση της Μόσχας στη Συρία το 2015, η πίεση σε πολλαπλά μέτωπα στη Συρία και την Ουκρανία αλληλεπιδρά. Το Κίεβο στρέφει αυτή τη γεωγραφική λογική του πολυμέτωπου εναντίον της Ρωσίας. Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, HUR, χειρίζεται μη επανδρωμένα αεροσκάφη Magura. Οι προδιαγραφές του V5 περιλαμβάνουν εμβέλεια 800 χιλιομέτρων και χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου 320 κιλών. Το HUR αναφέρει ότι έξι επιθέσεις V5 βύθισαν την πυραυλάκατο Ivanovets τον Φεβρουάριο του 2024. Το νεότερο V7 μεταφέρει πυραύλους και φέρεται να έχει καταρρίψει μαχητικά Su-30.

Η ευρύτερη σημασία της Βεγγάζης έγκειται στο πόσο μακριά μπορεί πλέον να φτάσει ένα ασθενέστερο ναυτικό – και πόσα πρέπει να ξοδέψει ένα ισχυρότερο για να το περιορίσει. Αυτές είναι εξελισσόμενες πλατφόρμες μάχης, παράλληλα με αναλώσιμα εκρηκτικά σκάφη, κάνουν την προστασία πιο απαιτητική για ένα μεγαλύτερο ναυτικό, το οποίο πρέπει να υπερασπίζεται τα πλοία του από απειλές πάνω και κάτω από τον ορίζοντα. Το μοντέλο drone της Βεγγάζης παραμένει επίσημα άγνωστο. Αλλά οι παρατεταμένες μακρινές επιχειρήσεις απαιτούν πρόσβαση, πληροφορίες και αναπλήρωση όσο και εντυπωσιακά στοιχεία εμβέλειας.

Μία επιτυχής επιδρομή δεν αρκεί για να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις είναι μόνιμα κατοχυρωμένες. Σε στρατηγικό επίπεδο, έτσι λειτουργεί η υβριδική άμυνα: συμβατικά και μη συμβατικά μέσα, ενσωματωμένα σε διάφορα πεδία επιχειρήσεων. Η Ουκρανία αξιοποιεί δυνατότητες που αφορούν την ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα, τον πληροφοριακό τομέα, καθώς και τον ηλεκτρονικό και κυβερνοχώρο. Ο ακριβής συνδυασμός που χρησιμοποιήθηκε στη Βεγγάζη παραμένει άγνωστος.

Ανησυχία στην Αθήνα

Οι πολεμικές δραστηριότητες της Ουκρανίας στη Μεσόγειο έχουν σημάνει συναγερμό στην Αθήνα, η οποία διαπιστώνει ότι ο πόλεμος επεκτείνεται προς τα νότια και θέτει ευρύτερα ζητήματα ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ψαράδες στη Λευκάδα εντόπισαν ουκρανικό θαλάσσιο drone πλήρως οπλισμένο, με το Κίεβο να… κάνει το κορόιδο, προκαλώντας διπλωματικές εντάσεις με την Αθήνα.

Η κυβέρνηση ανησυχεί σοβαρά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τον τουρισμό και τον κίνδυνο περιβαλλοντικής καταστροφής, αν π.χ. χτυπηθεί έμφορτο ρωσικό τάνκερ του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει αναπτύξει μονίμως μια πυραυλάκατο του Πολεμικού Ναυτικού στο Ιόνιο Πέλαγος, ενώ φρεγάτα βρίσκεται σταθερά στην Κεντρική Μεσόγειο. Ωστόσο, το πλήγμα κατά της ρωσικής κορβέτας «Merkury», το οποίο πραγματοποιήθηκε από σμήνος τεσσάρων έως έξι USV αυξάνει τον προβληματισμό, καθώς φαίνεται ότι οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στο Αιγαίο, αλλά απλώνονται στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

Το τελευταίο πλήγμα, επίσης, επιβεβαιώνει τις υποψίες της Αθήνας ότι ο ουκρανικός στόλος θαλασσίων και υποβρυχίων drones είναι ενεργός και άνευ ελέγχου από οπουδήποτε, ενώ διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι ΕΕ και ΝΑΤΟ – λόγω της δέσμευσής τους για την υποστήριξη της Ουκρανίας – τείνουν να υποβαθμίζουν τους κινδύνους από τη δράση των μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων, αλλά και τις ανησυχίες της Ελλάδας και άλλων χωρών για ανάφλεξη στη Μεσόγειο.

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