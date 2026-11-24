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Αγώνα δρόμου δίνουν τα συνεργεία στο Πέραμα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων.

Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι εργασίες, στο σημείο όπου την περασμένη Πέμπτη σημειώθηκε σοβαρή βλάβη κυρίως λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Ωστόσο η ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς παραμένει αμείωτη.

Αντικαθιστούν έως και 100 μέτρα αγωγού ηλικίας άνω των 50 ετών

Στόχος της ΕΥΔΑΠ δεν είναι απλώς η αποκατάσταση της βλάβης, αλλά η αντικατάσταση τμήματος του αγωγού, μήκους περίπου 80 έως 100 μέτρων, με νέους σωλήνες διαφορετικού υλικού.

Πρόκειται για έναν αγωγό ηλικίας άνω των 50 ετών, με την αντικατάστασή του να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του στις πιέσεις που ασκούνται από τη διέλευση βαρέων οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, τόσο του Πολεμικού Ναυτικού όσο και οχημάτων που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις του λιμανιού.

Τα νέα τμήματα του αγωγού βρίσκονται ήδη στο σημείο και αναμένεται να ξεκινήσει η τοποθέτησή τους, ενδεχομένως και εντός της ημέρας.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς το Πέραμα παραμένουν πλήρως αποκλεισμένες, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται αποκλειστικά από το ρεύμα προς τον Πειραιά, όπου έχει διαμορφωθεί μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Παράλληλα, έπειτα από συνεννόηση με το Πολεμικό Ναυτικό, έχει δοθεί άδεια για τη χρήση της πύλης του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, διευκολύνοντας κυρίως όσους μετακινούνται από τη Σαλαμίνα, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο και τα Νεόκτιστα.

Οι εναλλακτικές διαδρομές μέσω μικρών δρόμων στην είσοδο του Περάματος είναι περιορισμένες, καθώς δεν επιτρέπουν την εύκολη διέλευση λεωφορείων και φορτηγών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η τοποθέτηση του νέου αγωγού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το βράδυ της Τετάρτης ή το αργότερο το πρωί της Πέμπτης.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα αναλάβουν τα συνεργεία της Περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσουν στην ασφαλτόστρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μία ημέρα.

Εφόσον υπάρξει ομαλός συντονισμός η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να γίνει έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, διαφορετικά οι εργασίες ενδέχεται να παραταθούν μέχρι το Σαββατοκύριακο.

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